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Doğum sonrası vücutlarını paylaşıyorlar! 'Ünlülerden ibaret değil'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Anneliğin ne kadar kutsal bir duygu olduğunu anlatmamıza bile gerek yok. Fakat kutsal olduğu kadar zorluklarıyla da birlikte gelen bu duyguyu yaşayan annelerin günü her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Hele ki hamilelik süreci sonrasında. Vücutlarının değişmesi sonucu kendini kötü hisseden annelere en büyük destek yine kendileriyle aynı değişimleri yaşayan hemcinslerinden geliyor. Anneler, doğum sonrası vücutlarını gururla sergiliyor.

Doğum sonrası vücutlarını paylaşıyorlar! 'Ünlülerden ibaret değil'

Vücuttaki değişimler, yerinden oynayan hormonlar, çocuk doğduktan sonra ise karşılaşılan uykusuzluk ve yorgunluk annelikle birlikte gelen zorluklardan sadece birkaçı...

Genellikle fiziksel olarak iyileşmek haftalar hatta aylar alır, ancak birçok yeni anne asla eski şekline ve bedenine geri dönemez ve yeni 'anne bedenini' kucaklamak zorunda kalır.

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Fotoğraflarını paylaşan bu anneler de, yeni annelere yalnız olmadığını ve zorlukları birlikte göğüs gerebileceklerini vaddediyor. Tüm kadınların vücutlarının farklı olduğunu kanıtlayan anneler, "takebackpostpartum" adlı Instagram sayfasında çatlaklarını, sezaryen izlerini, değişen vücut değişimlerini paylaşıyor.

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Paylaşım yapan anneler, sosyal medyanın dayattığı 'mükemmellik algısı' içinde kendilerinin de kaybolduğunu, Instagram'ın ünlü isimlerin fotoğraflardan ibaret olmadığını söylüyorlar.

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