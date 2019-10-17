Doğum yapan kadınların beyinleri daha genç

12 binden fazla kadının katıldığı MRG taramasına göre, anne olan kadınların hiç çocuğu olmayan kadınlara göre daha genç beyinleri var. Uzmanlar bunun anne adayının vücudunu, bebek taşımaya ve emzirmeye hazır hale getirmede önemli rol oynayan östrojen hormonundan kaynaklandığını düşünüyor.

Oslo Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya katılan Ann-Marie de Lange, “Yaşlanmamızı etkileyen faktörlere baktığınızda, çocuk sahibi olmak fark yaratıyor gibi görünüyor” dedi ve ekledi: 'Çocukları olan kadınlar, yaşamın sonraki dönemlerinde olumlu etkilerden yararlanabilir, çünkü ortaya çıkabilecek hamilelik ve doğumla ilgili hormonlar veya bağışıklık faktörleri beyin yaşlanmasına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.'

Annelerin beyni çalışmaya göre altı ay genç bulundu. Söz konusu çalışmada hipokampus gibi hafıza için önemli olan alanlar dahil olmak üzere, beyinde bulununan gri madde ve hacimleri analiz edildi. Ortalama yaşı 54 olan 9 bin 500 kadın yer aldı.

GRİ MADDE NEDİR?

Genel olarak sinir sistemimiz, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Merkezi sinir sisteminde beyaz madde ve gri madde olmak üzere iki farklı doku türü bulunur. Gri madde, nöron hücre gövdelerinin mevcut olduğu ve miyelin kılıfı olmayan bölgedir. Aksonlar, gri maddede bulunan hücre gövdelerinden çıkar ve beynin farklı bölgelerine uzantı yaparlar. Gri madde, beyinde bilgi işleme konusunda görevlidir. Gri maddede üretilen tüm sinyaller, diğer alanlara ve duyusal alanlara gönderilir. Bu sinyaller, motor bölgeleri harekete geçirir böylece bedenin faaliyetlerini yönetir.



