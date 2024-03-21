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    4. Doğum yapmadan birkaç dakika öncesinde sevgilisi DNA testi istedi! O anları sosyal medyada paylaştı: Resmen öfke nöbeti geçirdi

    Doğum yapmadan birkaç dakika öncesinde sevgilisi DNA testi istedi! O anları sosyal medyada paylaştı: Resmen öfke nöbeti geçirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.03.2024 08:34
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    TikTok'ta Kira kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın doğum yapmadan birkaç dakika öncesini gösterdi. Hastane yatağında doğum yapmaya hazırlanırken sevgilisinin bebeği için DNA testi istediğini söyleyen genç kadının öfkeden deliye döndüğü paylaşımı TikTok'ta izlenme rekoru kırdı. O anlara yorum ve beğeni yağdı.

    TikTok'ta Kira kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın doğumuna dakikalar kala bebeğinin babası olan sevgilisinin hastane yatağında kendisinden DNA testi istediğini söyledi. Sevgilisinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığı anları sosyal medyadan paylaşan genç kadın kısa sürede viral olmayı başardı.

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    İki yıldır sevgili oldukları için bebeğin gerçek babası olup olmadığını sevgilisinin sorgulamasının kendisini sinirlendirdiğini dile getiren Kira hastane yatağında, "Şimdi sırası mı? Gerçekten mi? Kendi çocuğun olduğunu düşünmüyorsan gidebilirsin" diye bağırdı.

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    O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Kira'yı haklı bulurken bazıları ise babanın DNA testi istemesinin sorun olmayacağını söyleyerek zaman konusunda yanlışlık yaptığını söyledi.

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    sosyal medya tiktok hamilelik dna testi doğum
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