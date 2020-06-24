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Doğum yaptıktan sonra ilk adet ne zaman görülür?

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Hamilelik süreci bir kadının 9 aylık süre zarfında vücudunda ve psikolojisinde oluşan değişiklikleri kapsıyor.

Doğum yaptıktan sonra ilk adet ne zaman görülür?

Hamilelik süreci bir kadının 9 aylık süre zarfında vücudunda ve psikolojisinde oluşan değişiklikleri kapsıyor. Hamileliğin son bulmasıyla gerçekleşen doğum deneyiminin ardından, yeni anneler için diğer zorlayıcı bir dönem olan lohusalık başlıyor. Bu süre zarfında kadınların en çok merak ettikleri konuların başında doğumdan sonra adet olamadım ve tekrar ne zaman adet olacağım düşünceleri geliyor.

Doğumdan sonra adet kanamalarının düzenli olarak tekrardan başlaması, uzun süreli bir dinlenme dönemi ve hormonlardaki değişiklikler sonrasında zaman içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla hormonların tekrar işlevini düzenli yapabilmeleri biraz zaman alabiliyor. Rahmin toparlanması ve hormonların tekrar düzene binmesi sürecinden anne adayının olumsuz etkilenmesi ve regl kanamalarının tekrar ne zaman düzene gireceği sorusu kadınlar tarafından endişeyle karşılanabiliyor.

Adet Kanaması Nedir?

Basit bir anlatımla, vücudun artık ihtiyacı olmadığı dokuları dışarı atması durumudur. Adet kanamaları her genç kızda ergenlikle beraber 13'lü yaşlardan itibaren görülmeye başlıyor. Ergenlik döneminde başlayan bu kanamalar, menopoza girilmesine kadar devam ediyor ve bu durum her kadının başından geçen doğal bir olay. Döllenmeyen yumurtalar, ölü hücreler ve dokulardan salınan bazı maddeler vajina yoluyla vücuttan atılıyor.

Adet kanaması, görünümünden ve özel kokusundan dolayı halk arasında genellikle “kirli” veya “pis” kan olarak bilinse de bu doğru bir bilgi değildir, tam tersi adet kanı mikropsuz ve özel bir kandır. Adet süresi genel olarak 3-5 gün arasında olsa da, bu süre 1-8 gün arasında da değişiklik gösterebiliyor.

Adet sırasında, beyinde, rahmin iç tabakasında ve yumurtalıklarda farklı olaylar meydana geliyor. Beyinden salgılanan hormonların yumurtalıklardan birini harekete geçirmesiyle, uyarılan yumurtalıktan döllenmeye hazır yumurta hücresinin serbestleşmesi süreci başlıyor, bu esnada rahim iç tabakası da kendini muhtemel bir gebeliğe hazırlıyor. Döllenme gerçekleşmediğinde serbestleşen yumurta hücresinin ömrü bitiyor. Hamilelik için hazırlanmış rahim iç tabakasının adet kanamasıyla dışarı atılmasının ardından, yeni bir adet döngüsü başlıyor.

Adet kanamasının amacı, her adet döngüsünde meydana gelebilecek olası bir hamileliğin uygun şartlarda gelişebilmesi ve yerleşebilmesi için, rahim iç tabakasının kendini hazırlaması olarak değerlendiriliyor.

Doğumdan Sonra Ne Zaman Adet Görülür?

Lohusalıktan sonra ilk adet genellikle 8. ve 16. haftalar arasında başlıyor. Emzirmeyen annelerin adet kanamaları daha erken başlıyorken, emziren annelerinki daha uzun bir süreci kapsayabiliyor. Anne, bebeğine düzenli olarak anne sütü veriyorsa, ilk aydan itibaren adetinin başlaması ve düzenli olma olasılığı çok düşük oluyor. Fakat böyle bir durumda telaşlanmaya da gerek yok. Çünkü zaman içerisinde, adet tekrar başlıyor ve zamanla düzene giriyor.

Genel olarak doğumdan sonra bebeğini emzirmeyen annelerin adet dönemlerinin başlaması ise 4 ile 8 hafta kadar sürebiliyor. Bu durum pek çok nedene bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor; örneğin annenin ne sıklıkta bebeğini emzirdiği, bebeğe verilen ek gıdalar ve emzirme süresi gibi. Başka bir örnekle anne gün içerisinde bebeğini en az kaç defa emziriyorsa, kadındaki yumurtlama durumu da o kadar baskın olabiliyor. Ancak anne bebeğini günde 3 defa bile emziriyor olsa ve bu emzirmeler uzun süreliyse, annede adet dönemi ve yumurtlama genellikle daha uzun süre gecikiyor. Annenin bebeğine ek gıda verip vermemesi de yumurtlama olayını yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca doğumdan sonraki kanamalarla adet kanamasının birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Doğum sonrasında yaşanan bu kanama durumuna “loşia” adı veriliyor. Loşia, normal adet kanamasından daha farklı bir yapıdadır. Normal adet kanamalarından daha fazla olabiliyor ve daha uzun sürebiliyor. Başlangıçta bu sıvının rengi kırmızıyken, daha sonraları pembeye, pembeden kahverengine ve daha sonra sarımsı bir beyaza dönüyor. Loşia bittikten sonra da emzirmeye devam ediliyorsa, adet kanaması daha geç yaşanabiliyor. Bu duruma neden olan ise emzirmeye bağlı olarak salgılanan hormonlar. Doğumdan sonra adetin başladığının ilk belirtileri olarak loşia denilen bu kanama oluyor ve 6 haftaya kadar devam edebiliyor. Sonrasında çeşitli sebeplere bağlı olarak ilk adet olma biraz gecikebiliyor. Gerçekleşen reglden sonra ikincinin olması da biraz zaman alabiliyor ve bu oldukça normal bir durum.

Emzirmeyen Kadınlarda Adet Kanaması

Doğumdan sonra ilk adet belirtileri, emzirmeyen anneler için en erken 2 hafta gibi bir süreden sonra başlayabiliyor. İlk kanama genellikle düzensiz oluyor. Doğumdan sonraki 2. ve 3. aydan itibaren bu durum düzene giriyor. Kadınların %20 ile %30’unda yumurtlama ilk regl olmadan gerçekleşmiyor. Bazı kadınlarda ise ikinci kanama da düzensiz olabiliyor ve bu durum ancak üçüncü reglden sonra düzelebiliyor.

Doğum Sonrası Adet Düzensizliği Nedir?

Lohusalık döneminin bitmesinden sonra, adet görülmeye başlamasını takiben 21 ile 35 gün arasında değişen bir süreçle devam etmesi gerekirken, bu sürelerde gerçekleşmemesi durumu adet düzensizliğinin meydana geldiğini ifade ediyor. Doğumdan sonraki iki yıl boyunca adet gecikmesi veya adet düzensizliği kadınlarda çok sık görülüyor ve bu durumun nedeni ise genel olarak emzirmeye devam etmekten kaynaklı oluyor. Bunun yanı sıra, bu duruma bebeğin emzirilmeye devam edip etmemesinden başka, emzirme sıklığı ve emzirme süresi gibi etkenler de neden olabiliyor.

Doğumdan sonra ilk adet kanamalarının düzensiz olmasının birçok nedeni olabiliyor. Kadında meydana gelen hormon üretimlerinin zafiyeti ve her ay meydana gelebilecek yumurtalık kistleri bu duruma örnek gösterilebilecek sorunlardan bazıları. Anne adayı doğumdan sonra bebeğini emzirmediği halde adet gecikmeleri yaşıyorsa, oluşabilecek sorunları göz önünde bulundurarak bir kadın doğum uzmanından yardım alması gerekiyor.

Kadınların Adet Görmemesi Gebeliğe Engel mi?

Kadınların doğum yaptıktan sonra yavaş yavaş eski düzenlerine geri dönmeleri yolundaki diğer bir husus da cinsel ilişkidir. Genellikle kadınlar doğumdan önceki ve sonraki 3'er aylık süreçlerde cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Kadınların hem hormonal değişiklikler hem de psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşamasına neden olabilen bu geri çekilme durumları, pek çok sorunları da beraberinde getirebiliyor. İhmal edilmemesi gereken husus, eğer doğum sonrasında, henüz adet olunmadıysa tekrar gebe kalınmayacağı düşüncesine kapılmak yerine mutlaka bir doğum kontrol yöntemi kullanılması gerekiyor. Genellikle kadının doğum sonrası ilk adetinin başlaması, yeniden gebelik olabileceğinin belirtilerinden biri olarak görülüyor. Fakat doğum gerçekleştikten sonra kanama yokken bile hamile kalınabilmesi mümkün bir durum.

Ne Zaman ve Hangi Belirtilerden Sonra Doktora Gidilmeli?

Öncelikle lohusalık döneminden sonra her kadının, doktor gözetimi altında olması gerekiyor. Doktor kontrolü olması için bir sorun olması veya bir problemle karşılaşılması beklenmeden, belirli aralıklarla jinekolog tarafından kontrollerin yaptırılması gerekiyor.

Daha sonrasında eğer herhangi bir problem olmazsa yılda 1 kez muayene olunması gerekiyor. Eğer bu sürede emzirmediği halde adet düzensizliği yaşıyorsa veya emzirme döneminde şiddetli kanama gibi sorunlarla karşılaşıyorsa acilen doktoruna başvurması gerekiyor.

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