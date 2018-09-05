Doğuma saatler kala bebeği öldüren hata

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bulunan bir termik santralde çalışan Mustafa Karaman (29) ve Seray Karaman çifti, 1 yıl önce evlendi.

Seray Karaman, Cuma günü Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne giderek sancılarının arttığını belirtti. Doğuma sayılı günler kaldığını belirten doktor, annenin yatarak tedavi görmesi gerektiğini ve amniyon sıvısının azaldığını belirtti. Hafta sonu veya pazartesi günü doğuma alınacak olan Seray Karaman, bir odaya yatırıldı.

KARNINDAKİ BEBEĞİNİN HAREKET ETMEDİĞİNİ FARK ETTİ

İddiaya göre, Seray Karaman’ın doğum öncesi kontrollerini yapan ebe, Cumartesi günü rahimde yırtılma var mı diye kontrol yapmak istedi. Ancak ailenin iddiasına göre ebe, annenin amniyon kesesini patlattı. Olaydan yaklaşık 12 saat sonra Cumartesi sabahı uyanan anne, karnında sertleşme olduğunu ve bebeğin hareket etmediğini fark etti. Bebeğine bir şey olmuş olabileceğini fark eden anne durumu doktora bildirdi. Yapılan tetkiklerde bebeğin öldüğü tespit edildi. Acil doğuma alınan anne Seray Karaman, normal doğum yaptırıldı. Ölü doğan bebek ise aileye teslim edildi.