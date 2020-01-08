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  4. Doğumda plasentanın önde gelmesi ne anlama geliyor?

Doğumda plasentanın önde gelmesi ne anlama geliyor?

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Doğumda plasentanın önde gelmesi anne ölümlerine yol açabilen ciddi bir kadın doğum problemidir. Plasenta, rahim ağzına yerleşmemelidir. Tercihen rahmin yukarı kısımlarına yerleşmelidir. Plasenta, rahim ağzına yerleştiğinde ise iki problem meydana gelmektedir: vajinal doğumu engellemektedir ve sezaryen sırasında aşırı kanamaya yol açmaktadır. Doç. Dr. Yavuz Şimşek halk arasında bebeğin eşi olarak bilinen plasentanın önde gelmesi konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Şimşek, ‘’Doğumda plasentanın önde gelmesi hayati risk yaratıyor’’ konusu hakkında bilinmesi gereken önemli ayrıntıları vurguladı.

Plasenta previa olarak tanımlanan plasentanın önde gelmesi, günümüzde çok sık rastlanan durumlardan biri. İlk doğumunu sezaryen yöntemiyle yapan anne adaylarının plasentası, ikinci gebelikte önde geliyorsa büyük damarlara yapışık olma ihtimali yüksektir. Bu da sezaryen sırasında hayatı tehdit eden şiddetli kanamalara neden olur.

Daha önce sezaryenle doğum yapan anne adaylarının plasentanın önde gelmesi durumunda konunun uzmanlarından yardım alması gerekiyor.

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Doğumda plasentanın önde gelmesi plasenta

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