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Doktor arkadaşına güvenip burun estetiği yaptırdı, bu hale geldi

22.09.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iş insanı Bülent Çetin (56), bir özel hastanede yaptırdığı burun estetiği ameliyatı sonrası hayatının şokunu yaşadı. Ameliyatını doktor arkadaşının yaptığı Çetin, burnunda yaşadığı doku kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açtı. Yaşadıklarını nedeniyle halen psikolojik tedavi gördüğünü belirten Çetin, "Burnum fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Bu nedenle nefes almakta bile zorlanıyorum" dedi. Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Doktor arkadaşına güvenip burun estetiği yaptırdı, bu hale geldi

Restoran işletmeciliğinin yanı sıra inşaat sektöründe de faaliyet gösteren iş insanı evli ve 2 çocuk babası Bülent Çetin, geçen aralık ayında, burun estetiği yaptırmak için Bornova ilçesindeki bir özel hastaneye başvurdu. Çetin, özel hastanede 9 ayda 3 kez ameliyata girdi. Ameliyatlar sonrasında Çetin burnundaki doku bozukluğu nedeniyle koku alamaz hale geldi. Burnundaki doku kaybı nedeniyle iş görüşmelerine gidemediğini belirten Çetin, burun dokusunun düzeltilebilmesinin ancak kök hücre tedavisiyle mümkün olabildiğini bunun da yüksek maliyetli olduğunu belirtip, burunu dokusunun bozulmasına neden olan sorumlular ve hastane sahibi hakkında İzmir 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde 12 bin 698 TL'lik maddi tazminat, 5 milyon 500 bin TL'lik ise manevi tazminat davası açtı. Davanın görülmesine 21 Aralık'ta başlanacak.

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'PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM'

Yaşadıklarını nedeniyle halen psikolojik tedavi gördüğünü belirten Bülent Çetin, "Ameliyatımı yapan doktor, okuldan arkadaşım. Bir sohbet esnasında 'Senin burnunda yüzde 25 nefes kaybı gözlemliyorum. Bu nedenle ameliyat olman gerekiyor. Ayrıca burunda hafif bir eğrilik var onu da bu operasyonda gideriz' dedi. Beni ameliyat olmaya ikna etti. Aralık ayında ilk operasyon gerçekleşti. Şubat ayında 2'nci, 18 Ağustos'ta da 3'üncü operasyonu gerçekleştirdi. İlk operasyondan sonra burun deliklerim küçüldü. Daha uygun bir kıkırdak kullanılması gerektiğini söyleyerek ikinci operasyona geçildi. Ancak bunda da ameliyat başarıya ulaşmadı. 3’üncü ameliyat yapıldı. Ancak, yine olumlu sonuç alınamadı" dedi.

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'BURNUM FONKSİYONLARINI YERİNE GETİREMİYOR'

Burnunun fonksiyonlarını artık yerine getiremediğini belirten Çetin, "İzmir'in en nezih restoranlarından birinin sahibiyim. İşim fonksiyonel olarak burnumla. Sunacağım ürünü koklayacağım, tadacağım. Ancak, bunu yapamamaya başladım. Ayrıca inşaat malzemeleri ihraç ettiğim bir şirketim var. Yurt dışında toplantılarım oluyor. Ancak burnumun durumu nedeniyle bu toplantılara da gidemiyorum. Sosyal ortamlardan bu nedenle uzaklaşmaya başladım. Ayrıca adrenalin sporlarını yoğun olarak yapan birisiyim. Bu sporları da burnumdaki sıkıntı nedeniyle artık yapamıyor olmak beni psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Eşim ve çocuklarım büyük destek oluyorlar. Eğer onların desteği olmasaydı bu travmanın altından kalkamazdım. Normalde hiç önemsemediğim şeyler şu anda çok dikkatimi çekiyor. Örneğin biri bana uzun bakarsa acaba burnuma mı baktı diye düşünüyorum" diye konuştu.

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Çetin'in avukatı Serap Demir, müvekkilinin burnunda meydana gelen doku bozukluğu nedeniyle gözlük dahi takamayacak durumda olduğunu belirtip, "Tüketici Mahkemesi'nde dava açtık. Mahkemede her şey açıklığa kavuşacaktır. Mücadelemiz sürecek" dedi.

Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.

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(DHA)

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İzmir burun estetigi

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