Doktor babadan iç burkan veda! Oğlu onu hiç unutmasın diye kitap yazdı

30 yaşında nadir görülen bir beyin tümöründen hayatını kaybeden baba, Kasım 2018'de 4. derece serebellar medulloblastoma adı verilen kötü huylu bir beyin tümörü teşhisi konduğunda sadece 27 yaşındaydı.

TÜM TEDAVİLERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Tümör çıkarılmasına rağmen, kanser omurgasına yayıldı ve tüm tedaviler denenmesine rağmen hayatını kaybetti.

Hem hayatına hem de üç yaşındaki oğluna doyamadan hayata veda eden doktor, şimdi oğlu için yazdığı kitapla kendini hep hatırlatacak bir hediye bırakmış oldu.

OĞLUNA DOYAMADI AMA ARDINDA İKİ KİTAP BIRAKTI

2019'da kemoterapi görürken, şu anda üç yaşında olan Eliyas için Eddie ve Sihirli Şifa Taşı'nı yazdı. Aria ölmeden önce, kitabı geçen Eylül ayında yayımladı ve küçük çocuğuna yüksek sesle okumayı başardı.

HASTA YATAĞINDA YAZDI

Aria’nın eşi Naomi, "Aria ile gurur duyuyorum. Pek çok insan kitap yazmayı hayal eder ve her zaman ondan bahseder ama asla bunu hayata geçiremez. İçinde bulunabileceği en kötü durumdaydı, ama yine de oğlumuz için kitap yazmak için motive olmuştu. Kitapları Aria'sız Eliyas'a okumak çok duygusal olacak ama bunu onun için yapacağım'' dedi