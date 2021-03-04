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  4. Doktor babadan iç burkan veda! Oğlu onu hiç unutmasın diye kitap yazdı

Doktor babadan iç burkan veda! Oğlu onu hiç unutmasın diye kitap yazdı

04.03.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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Doktor babadan iç burkan veda! Oğlu onu hiç unutmasın diye kitap yazdı

İngiltere Manchester'da çocuk doktorluğu yapan Aria Nikjooy'a çok nadir görülen bir beyin tümörü teşhisi konuldu. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan ve ne yazık ki Şubat ayında yaşama veda eden doktor, 3 yaşındaki oğluna ise onu hep hatırlatacak bir hediye bıraktı.

30 yaşında nadir görülen bir beyin tümöründen hayatını kaybeden baba, Kasım 2018'de 4. derece serebellar medulloblastoma adı verilen kötü huylu bir beyin tümörü teşhisi konduğunda sadece 27 yaşındaydı.

TÜM TEDAVİLERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Tümör çıkarılmasına rağmen, kanser omurgasına yayıldı ve tüm tedaviler denenmesine rağmen hayatını kaybetti.

Hem hayatına hem de üç yaşındaki oğluna doyamadan hayata veda eden doktor, şimdi oğlu için yazdığı kitapla kendini hep hatırlatacak bir hediye bırakmış oldu.

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OĞLUNA DOYAMADI AMA ARDINDA İKİ KİTAP BIRAKTI

2019'da kemoterapi görürken, şu anda üç yaşında olan Eliyas için Eddie ve Sihirli Şifa Taşı'nı yazdı. Aria ölmeden önce, kitabı geçen Eylül ayında yayımladı ve küçük çocuğuna yüksek sesle okumayı başardı.

HASTA YATAĞINDA YAZDI

Aria’nın eşi Naomi, "Aria ile gurur duyuyorum. Pek çok insan kitap yazmayı hayal eder ve her zaman ondan bahseder ama asla bunu hayata geçiremez. İçinde bulunabileceği en kötü durumdaydı, ama yine de oğlumuz için kitap yazmak için motive olmuştu. Kitapları Aria'sız Eliyas'a okumak çok duygusal olacak ama bunu onun için yapacağım'' dedi

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HASTALIĞI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Aria, korkunç baş ağrıları yaşadığında Saint Mary's Hastanesi'nin yenidoğan koğuşunda pediatri doktoru olarak gece vardiyasında çalışıyordu. Korkunç baş ağrılarını, bir yaşındaki bir çocuğu büyütme stresi ve iş yoğunluğuna bağladı. Ancak Kasım ayının başında baş ağrıları o kadar şiddetli hale geldi ki bir vardiya sırasında eve gitmek zorunda kaldı. Konuşması da kötüye gidince hemen eşi tarafından hastaneye götürüldü. Aria'nın beyninde "şüpheli bir kitle" olduğu söylendi ve testler için örnek aldılar.

''DOKTOR OLSAK DA BU HABERE HAZIR DEĞİLDİK''

Naomi, "İkimiz de doktor olduğumuz için bunun ne anlama geldiğini biliyorduk ama bunu birbirimize yüksek sesle söylemedik. Hiçbir tıbbi eğitim ikimizi de bu habere hazırlayamaz. Tamamen şoktu. Eliyas'a bu durumu hiç belli etmedik. Tümör onu dengesiz bir hale getirmişti. Nasıl yürüyeceğini, konuşacağını, yemek yiyeceğini ve yazacağını yeniden öğrenmek zorunda kaldı, bu yüzden 2019'un başlarında hastaneden taburcu olduktan sonra Aria, oğlu Eliyas için bir çocuk kitabı yazmaya karar verdi'' şeklinde konuştu.

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kanser İngiltere

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