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Doktor Ersin Bal, 26 günlük yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

İZMİR'de, kendisine ait motosikletle seyir halindeyken önünde giden kamyonun jant kapağının fırlaması sonucu dengesini kaybederek düşüp ağır yaralanan İzmir'in tanınmış üroloji doktorlarından Ersin Bal (43), 26 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Doktor Ersin Bal, 26 günlük yaşam savaşını kaybetti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- İZMİR'de, kendisine ait motosikletle seyir halindeyken önünde giden kamyonun jant kapağının fırlaması sonucu dengesini kaybederek düşüp ağır yaralanan İzmir'in tanınmış üroloji doktorlarından Ersin Bal (43), 26 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Balçova ilçesinde 3 Ağustos Cumartesi günü kullandığı motosikletle Gaziemir yönüne giden, 1 çocuk babası, üroloji uzmanı Opr. Dr. Ersin Bal, Uzundere mevkiinde önünde seyreden kamyondan fırlayan jant kapağının kendisine doğru gelmesi üzerine dengesini kaybetti. Motosikletten yola savrulup, ağır yaralanan Bal, ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırak yoğun bakıma alındı.
Ersin Bal, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Bal'ın okuldan sınıf arkadaşı Antalya'da görev yapan dermatolog Hüray Hügül, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hüray Hügül, şu açıklamayı yaptı:
"Değerli sınıf arkadaşım Dr. Ersin Bal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Üzüntümü tarif edecek kelime bulamıyorum. Çok sevdiğimiz arkadaşımız iyi bir baba, iyi bir doktor, iyi bir dosttu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak. Tüm camiamızın başı sağ olsun."
FOTOĞRAFLI

Doktor Ersin Bal, 26 günlük yaşam savaşını kaybetti

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