Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde, öz kızı Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz'ı, otomobiline taktığı GPS cihazıyla takip edip, önce aracına çarparak durduran, ardında da tabancayla vurarak öldüren Mustafa Ali Yılmaz’ın yargılanmasına Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Önceki duruşmada, "Akıl sağlığım yerinde değil, olay anını hatırlamıyorum" şeklinde savunma yapan Yılmaz'a, bugünkü duruşmada müşteki avukatı Berna Menteş, "Akıl sağlığın yerinde değil ise silah ruhsatını nasıl aldın" diye sordu. Yılmaz ise "Silah ruhsatı alınırken çok ayrıntılı bir inceleme yapılmıyor" dedi. 'Çevrimiçi derste gürültü yaptın' diyerek, öğretmen ile ailesine muştayla saldırdılar Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, geçen yıl 27 Haziran’da otomobiliyle Antalya'dan, Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da bu süreçte boşanma aşamasında olduğu eşi Gülden Yozgatlı’ya ulaşabilmek için otomobiline GPS cihazı koyduğu kızı Gülnur Yılmaz'ı takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarında kızı Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobile arkadan çarparak yoldan çıkardı. Otomobil bariyerlere çarparak durdu. Genç doktor, annesinin yerini söylemediği için babası Mustafa Ali Yılmaz tarafından tabancayla vuruldu. 11'i başına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan Mustafa Ali Yılmaz ise Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yılmaz, tutuklanırken, genç doktor İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"SİLAH RUHSATI ALINIRKEN AYRINTILI İNCELEME YAPILMIYOR" Olayın ardından baba Mustafa Ali Yılmaz'ın yargılanmasına Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 2020 yılı mart ayında görülen duruşmada, Mustafa Ali Yılmaz, “Akıl sağlığım yerinde değil, olay anını hatırlamıyorumö diyerek kendisini savundu.

Bugün görülen duruşmaya ise doktor Gülnur Yılmaz’ın annesi Gülden Yozgatlı, avukat Berna Menteş ve kadın dernekleri üyeleri katıldı. Vatandaşlar, kadın cinayetlerini protesto ederken, mahkemeye ilk kez katılan anne Gülden Yozgatlı da eski eşi Mustafa Ali Yılmaz'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki savunmasına tepki gösterdi.

Katil zanlısı Mustafa Ali Yılmaz’a, bugünkü duruşmada müşteki avukatı Berna Menteş, "Akıl sağlığın yerinde değil ise silah ruhsatını nasıl aldın" diye sordu. Yılmaz ise, “Silah ruhsatı alınırken çok ayrıntılı bir inceleme yapılmıyorö şeklinde cevap verdi.

Duruşma, Mustafa Ali Yılmaz'ın sağlık raporunun beklenmesi için 17 Haziran tarihine ertelendi. "HER DURUMDA AKLİ DENGESİ YERİNDEYDİ" Duruşma öncesi gazetecilere açıklamada yapan anne Gülden Yozgatlı, “Ruhsatlı silah alırken akli dengesi yerindeydi. En başa gidersek evlenirken akli dengesi yerindeydi. 2 tane çocuğu meydana getirirken akli dengesi yerindeydi. Malın mülkün peşine düşerken akli dengesi yerindeydi. Her zaman her şekilde askere giderken akli dengesi yerindeydi. Her durumda akli dengesi yerindeydi de bu işi yaptıktan sonra mı kafası birden uçtu. Bu adam gayet akıllıdır, gayet zekidir. Ruhsat için sağlıklıyım raporu alıyor, silah alıyorö dedi.