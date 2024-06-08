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    4. Doktor sabahın erken saatlerinde oluşan baş ağrılarının arkasındaki 'gizli nedeni' paylaştı! Bu düşündüğünüz gibi değil

    Doktor sabahın erken saatlerinde oluşan baş ağrılarının arkasındaki 'gizli nedeni' paylaştı! Bu düşündüğünüz gibi değil

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    08.06.2024 07:36
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    Baş ağrısı durumu bazen can sıkıcı olabiliyor. Bazı kişiler özellikle sabah güne baş ağrısıyla uyanabiliyor. Bir doktor, sabahları neden baş ağrısıyla uyandığınızın bilinmeyen bir nedenini açıkladı. Bu muhtemelen daha önce düşündüğünüz bir şey değil.

    Doktor sabahın erken saatlerinde oluşan baş ağrılarının arkasındaki 'gizli nedeni' paylaştı! Bu düşündüğünüz gibi değil

    Baş ağrısı kişilerde sıkça görülen, kimi insanlarda migren şeklinde sık tekrarlayan bir hastalık, kimi insanlarda ise ara sıra oluşabilecek bir durumdur. Sabahları uyandığınızda başınızda ağrı varsa ve hiçbir açıklama yapamıyorsanız bu endişe verici olabilir.

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    Sabah görülen baş ağrısı belirtilerini internette araştırdıktan sonra, ilk uyandığınız zamana göre daha da endişeli olabilirsiniz. Ancak bir doktor, başınızdaki ağrının arkasında gizli bir neden olabileceğini söyledi.

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    Bunu dehidrasyona bağlayabilir ve bu nedenle bol miktarda su içebilirsiniz veya yeterince uyumadığınızı ve öğleden sonra kestirmeyi dört gözle bekleyeceğinizi düşünebilirsiniz. TikTok'ta 'livingwellwithdrmichelle' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Dr. Michelle'in bu probleme dair bir iddiası var.

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    Dr Michelle, "Baş ağrısıyla uyanmak ne anlama gelebilir?" diye sordu. Şöyle devam etti: "Eh, çoğu zaman bu, uyuduğunuzda geceleri düzgün nefes alabilmek için yeterli havayı almakta zorluk çektiğiniz anlamına gelir. Uyanık olduğunuzda, boyun bölgenizdeki tüm kaslar hava yollarını veya nefes aldığımız tüpü açık tutar. Ancak uykuya daldığınızda, özellikle de derin bir uykuya daldığınızda, bu kaslar gevşer. Dil ve boğazın arkasındaki doku hava yoluna geri düşüyor ve eğer bu hava yolu zaten küçükse veya doku veya bir şey tarafından tıkanmışsa, o zaman hava yolunu tıkayacaktır.

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    Vücudunuz hava yolunu tekrar açmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Yani her şeyden önce derin uykudan çıkacaksınız çünkü bir kasınızı çalıştırmanız gerekiyor. Alt çeneyi öne doğru hareket ettireceksin... dişlerini sıkacaksın çünkü bu dili düzleştirecek - tüm bunlar hava yolunu daha da açacak. Ama kasları yoruyor, bu yüzden ağrılı bir çeneyle, ağrıyla uyanıyorsun. Burada (yüz çevresindeki) kaslar ve baş ağrıları var çünkü geceleri sadece nefes almaya çalışıyorsunuz."

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    Dr. Michelle daha sonra sürekli olarak baş ağrısıyla uyanan kişileri, uykularında neler olup bittiğini daha iyi anlayabilmeleri için doktorlarına görünmeye çağırdı.

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    Anahtar Kelimeler:
    baş ağrısı uyku
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