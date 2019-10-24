Doktora ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan 2 yıl hapis

Kayseri’de FEÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün bankasına para yatırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan bir doktora ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık İ.S. hazır bulundu. Savcı mütalaasında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan bankası olan Bank Asya’ya talimat doğrultusunda, hesabına para yatırdığı iddiasıyla ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz sanık İ.S. talimatla bankaya para yatırdığı iddialarını kabul etmeyerek, "Ben örgüt üyesi değilim, örgütsel amacım yoktu. Hesabımı daha önceden de kullanıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık İ.S.’ye, ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

