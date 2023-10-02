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Doktordan hasta yakınına tepki çeken sözler! 'Köpek' diye bağırdı, karşılık verince...

02.10.2023 13:20 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Harran Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doktor A.B. ile zehirlenme şüphesiyle acil servise getirilen kadının eşi Mehmet K. arasında tartışma çıktı. Doktor A.B., tartıştığı hasta yakınına 'köpek' diye bağırdı, Mehmet K. da 'köpek sensin' diye karşılık verince ortalık karıştı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Doktor ile hasta yakını arasındaki gerginlik sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

Doktordan hasta yakınına tepki çeken sözler! 'Köpek' diye bağırdı, karşılık verince...

Tepki çeken olay, dün akşam saatlerinde Harran Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; ismi açıklanmayan kadın, eşi Mehmet K. tarafından hastaneye getirildi. Burada ilk müdahalesi nöbetçi Dr. A. B. tarafından yapılan kadına zehirlenme tanısı konuldu ve Şanlıurfa'ya sevk edilmesi kararlaştırılarak, ambulans talebinde bulunuldu. Bu sırada iddiaya göre; Mehmet K., hasta eşini ambulansı beklemeden kendisi götürmek istediğini söyledi. Ancak hasta kadının eşi ile gitmek istemediğini söylediği doktor, buna izin vermeyerek ambulansın beklenmesini istedi.

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KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bir süre sonra doktor ile hasta kadının eşi Mehmet K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Dr. A.B., acil servisten çıkmayan Mehmet K.'ye 'Köpek' diyerek bağırdı. Mehmet K.'nin de 'Köpek sensin' diyerek karşılık vermesi üzerine Dr. A. B. 'beyaz kod' verdi. Hastane polisinin araya girmesiyle tartışma, son buldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışma, tepkilere yol açtı. Yaşananların ardından kadın hasta ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edilirken hem doktor hem de Mehmet K. karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu.

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DOKTORA İDARİ SORUŞTURMA

Hasta yakınına 'köpek' demesiyle eleştirilen Dr. A.B., kadın hastanın kendisine eşiyle gitmek istemediğini söylemesi üzerine şiddete maruz kalacağı düşüncesiyle ambulansla gönderilmesini istediğini ve Mehmet K.'nin ısrarı sonrası çıkan gerginlikte hoş olmayan cümleler sarf ettiğini söylediği öğrenildi. Görüntülerin ardından Harran Kaymakamlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Şanlıurfa hastane

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