Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın son hali şaşırttı! Dudaklarındaki değişim sosyal medyayı salladı

Kutsi, Melike Güner, Bekir Aksoy, Aysun Kayacı, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Doktorlar'da Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan; uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor.

İş insanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan ile evliliğinin ardından oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan son olarak 2019 yılında Mucize Doktor dizisine yine Doktor Ela rolü ile konuk olmuştu.

Ünlü isim sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Yasemin Özilhan'ın dudaklarındaki değişim sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ DİKKATİNDEN KAÇMADI

Ünlü isme iyice dolgunlaşan dudakları hakkında yorumlar yapılıyor.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Okan Bayülgen diyor ya: Dudaklarda ayrı bir beyin oluşmuş."

"Lip filler is excessive, it hardens your features." (Dudak dolgusunun fazla olması yüz hattınızı sertleştirir.)

"Bu dudakları bu kızcağıza hangi hekim yapmış olabilir çok fena!"









