MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın son hali şaşırttı! Dudaklarındaki değişim sosyal medyayı salladı

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın son hali şaşırttı! Dudaklarındaki değişim sosyal medyayı salladı

30.10.2023 14:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela Altındağ karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü ismin dudaklarındaki değişim sosyal medyada gündem oldu.

Kutsi, Melike Güner, Bekir Aksoy, Aysun Kayacı, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Doktorlar'da Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan; uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor.

222

İş insanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan ile evliliğinin ardından oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan son olarak 2019 yılında Mucize Doktor dizisine yine Doktor Ela rolü ile konuk olmuştu.

e1

Ünlü isim sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

e2

Yasemin Özilhan'ın dudaklarındaki değişim sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

e3

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ DİKKATİNDEN KAÇMADI

Ünlü isme iyice dolgunlaşan dudakları hakkında yorumlar yapılıyor.

İşte o yorumlardan bazıları:

  • "Okan Bayülgen diyor ya: Dudaklarda ayrı bir beyin oluşmuş."

  • "Lip filler is excessive, it hardens your features." (Dudak dolgusunun fazla olması yüz hattınızı sertleştirir.)

  • "Bu dudakları bu kızcağıza hangi hekim yapmış olabilir çok fena!"

yas,

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
55 kilo verdi! Son halini görenler çok şaşırdı55 kilo verdi! Son halini görenler çok şaşırdı
Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı! Salondan sedyeyle çıktıÜnlü şarkıcı sahnede fenalaştı! Salondan sedyeyle çıktı
Son halini paylaştı! Sağlık durumunu açıkladıSon halini paylaştı! Sağlık durumunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Aysun Kayacı Kutsi Yasemin Özilhan doktorlar dudak dudak dolgusu Oyuncu aysun ilhan karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.