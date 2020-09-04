Doktorlardan kritik uyarı: Çocuğunuz horlamaya başladıysa...

Aralık ayından itibaren dünyada yayılmaya başlayan korona virüs salgınının sağlık alanında birçok alışkanlıkları değiştirdiğini belirten , Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, "İlk zamanlar çok ciddi tedirginlik olması sebebiyle hastanelerimiz bir süre normal hasta kabul etmedi. Daha sonra tedbirleri alarak Sağlık Bakanlığının kuralları çerçevesinde hasta kabulüne başladık. Yalnız bu süreçte bizlerin dikkatini çeken bazı şeyler oldu. En önemlisi vatandaşlarımızın tedirginliğinden dolayı hastanelere geç başvurması, dolayısıyla bazı hastalıkları ileri evrede tespit ettiğimizi fark ettik. Baş boyun tümörlerinde ileri safhalarda tümörler tespit etmeye başladık. 40 yaş üstünde bir kişi, baş boyun bölgesinde bir kitle tespit edildiğinde, yani boyunda sertlik, yumru, beze tespit edildiği zaman gerekli tedbirleri de alarak maske mesafe kullarına uyarak bir an önce hastaneye gitmelidir. Bir diğer önemli konu ise, çocukların takibidir. Ebeveynler çocuklarını dikkatli gözlemlesinler. Eğer çocuğun geceleri horlaması, ağzı açık uyuması varsa özellikle de bizim apne dediğimiz nefes durması varsa yine temizlik maske mesafe kurallarına uyarak hekimleriyle görüşsünler ve sağlıklarını ihmal etmesinler” dedi.