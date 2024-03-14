Doktorların seçim heyecanı erken başladı

En güçlü ve köklü meslek örgütlerinden biri olan ve binlerce üyeye sahip İstanbul Tabip Odası 5 Mayıs’taki oda seçimlerine hazırlanıyor. Şimdilik dört ayrı grup öne çıkıyor. Mevcut yönetim “Demokratik Katılım Grubu” adıyla seçimlere hazırlanıyor. Değişimciler Grubu, Türk Hekimler Birliği ve Çağdaş Hekimler Grubu da diğer güçlü hekim grupları olarak liste hazırlığında.

“DEĞİŞİMİN VAKTİ GELDİ”

Adaylar da yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Adayını ilk açıklayan Değişimciler Grubu oldu. Bu grubun adayı Dr. Ahmet Erçek ‘Bizim yönettiğimiz İstanbul Tabip Odası’nın hiçbir siyasi parti angajmanı olmayacak, körü körüne kimseye düşmanlık da yapmayacak kimsenin payandası da olmayacak. Değişimin vakti geldi’ diyor. Diğer gruplar da liste çalışmalarına devam ediyor, adayların da yakında açıklanması bekleniyor.





