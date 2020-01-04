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  4. Doktoru darbeden kişi tutuklandı

Doktoru darbeden kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 21:36 | Son Güncelleme

Doktoru darbeden kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusuz muayene talebinde bulunduğu doktoru darbeden şüpheli Fırat Y. tutuklandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün hastanenin Genel Cerrahi Bölümünde bir hastanın doktoru darbederek kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin ifadesine başvurduğu doktor, randevusuz bir hastanın sonuç göstermek istediğini, kendisinin de müsait olmadığını söylediğini, bunun üzerine şüphelinin kafa atarak burnunu kırdığını anlatarak, şikayetçi olduğunu beyan etti.

Hastanenin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimlik bilgilerini ve adresini ultrason kaydından belirledi.

Şüpheli Fırat Y'ye Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki adresinde ulaşamayan ekipler, cep telefonu da kapalı olan şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürdü.

Avukatı ile karakola teslim olan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Y. tutuklandı.

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