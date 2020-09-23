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  4. Doktoru jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis

Doktoru jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.

Doktoru jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis

İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde meydana geldi. İddiaya göre, diz ağrısı nedeniyle geldiği hastanede, Asistan Dr. Kadir Songür tarafından kendisine ilaç yazılan Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı. Bir hafta sonra, yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı.

Olayın ardından tutuklanan sanık Bayram K., MS rahatsızlığı olduğunu, bu nedenle iş bulamadığını, psikolojisinin bozuk olduğunu belirterek, kendisine büyü yapıldığını, içinde cinler olduğunu, bunların etkisiyle suçu işlediğini öne sürmüştü.

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