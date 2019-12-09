HABER

Doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis cezası istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan B.K. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından jiletle yaralayan tutuklu sanık B.K. hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Doktor Songür'ü jiletle yaralayan B.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İddianame, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheli ve tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, B.K'nin, olay tarihinde "Bana yanlış ilaç yazmışsın." diyerek karton kartvizit arasına yerleştirdiği jiletle asistan doktora saldırdığı ve yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı belirtildi.

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması yönündeki talep üzerine Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilen B.K. hakkındaki raporda ise "B.K'nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilir ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak ve kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmamaktadır. Bu fiile karşı cezai sorumluluğu tamdır." ifadeleri yer aldı.

Sanığın, müştekinin hayati önem arz eden boğaz ve boyun bölümünü hedef aldığını belirten cumhuriyet savcısı, şunları kaydetti:

"Eylem neticesinde müştekiyi yaşamını tehlikeye sokacak biçimde yaralamış olması hususları değerlendirildiğinde şüphelinin olay tarihinde kamu görevlisi olan müştekiye yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemin öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir."

- Olay

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da B.K, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasbetme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan B.K. tutuklanmıştı.

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltıYurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı
Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulunduDere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doktor hastane iddianame jilet mahkeme saldırı Sanık savcı şiddet zanlı

En Çok Okunan Haberler

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

Doğa Koleji eyleminde yeni gelişme

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.