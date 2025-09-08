Döküm tava nasıl temizlenir? Döküm tava temizleme yöntemleri

Erimiş demirin tava şeklinde ve tek parça olarak dökülmesi ile döküm tava adı verilen mutfak gereci elde edilir. Yapısı gereği ısıyı çok uzun süre koruyabilir ve sıcaklığı eşit olarak dağıtabilir. Diğer çelik ve teflon tavalara göre daha dayanıklı olan döküm tavaları temizleme yöntemleri ve teknikleri de diğer tava türlerinden farklılık gösterebilmektedir.

Döküm tava nasıl temizlenir? Döküm tava ilk nasıl temizlenir?

Birçok mutfakta en çok tercih edilen tava türü olan döküm tava, paslanmaya karşı özellikte bir tava türüdür. İlk kullanımından önce kaplama işleminin yapılması gerekir. Döküm tava kullanmadan önce tavanın 180 derece sıcaklıktaki fırında beklemesi gerekmektedir.

Fırından çıkan döküm tava, kuru bir ortamda soğutulduktan sonra içi ve dışı yağlanmalıdır. Yeni alınan döküm tava kullanılmadan önce temizlenmelidir. Ancak bulaşık makinesine atılmamalı, sıvı sabunla elde yıkanmalıdır. Yıkadıktan sonra ise bol su ile durulanmalıdır.

Döküm tava karbonatla nasıl temizlenir?

Döküm tavanın mikrop tutmaması da önemli bir özelliğidir. Birçok farklı nedeni ile çok sık tercih edilen döküm tava, sıvı sabun ile elde temizlenmeli, bulaşık makinesine asla konmamalıdır. Özellikle kaplaması yapılmamış olan döküm tavalarda deterjan kullanılmaması gerekir.

Her ne kadar dikkatli kullanılsa da kirlenebilen döküm tavaları temizlemenin en yaygın ve en doğru yolu karbonat kullanmaktır. Bir miktar su ve karbonat döküm tavanın içine konur ve kaynatılır. Doğal bir temizleyici olan karbonat döküm tavayı temizlemek için en doğru yöntem olarak kabul edilir.

Paslanmış döküm tava nasıl temizlenir? Yanmış döküm tava nasıl temizlenir?

Karbonat, döküm tava temizliği için en sık kullanılan malzemedir. Ancak yanmış ya da paslanmış olan döküm tava için daha çok sirke kullanımı önerilmektedir. Su ve sirke karıştırılmalı ve döküm tavaya dökülmelidir. Ardından kaynatılır ve kaynayan karışım bir süre döküm tava içinde beklenir. Bu sayede pas ve yanık izlerinin çıkacağı bilinmektedir.

Granit döküm tava nasıl temizlenir?

Döküm tava türlerinden olan granit malzeme ile yapılan granit döküm tava temizliği diğerlerinden daha farklıdır. Granit döküm tava temizlenirken bulaşık makinesi kullanılabilir. Tavanın daha uzun kullanılabilmesi için sert malzemeler ile ovalamaktan da kaçınılması gerekir.