Dokuz Oğuz'un yıldızı Yasemin Kay Allen öpüşme sahnesi tavsiyesiyle gündem oldu! 'En azından...'

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir itirafla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü isim, bugüne kadar birçok ünlü projede rol almış, adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Şekerci, "öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna cevap vermişti.

Yasemin Şefik'in programına konuk olan Selin Şekerci, 'Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim' açıklamasında bulunmuştu.

Şekerci; "Ancak, ben bu durumu çok belli ederim. Bazı oyuncular öpüşme sahnelerinde gergin oluyorlar. Ben mesela bunun bir tekniği var kardeşim. Bana bırakırsanız falan gibi kamyoncu gibi giriyorum partnerlerime' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Kay Allen öpüşme sahnelerine dair bir tavsiyede bulundu.

Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, oyunculuğa ve oyunculara dair itiraflarda bulundu. Güzel oyuncu, son olarak öpüşme sahnesinde oyuncuların ağız kokusu yaşamasına dair bir soruyu cevaplandırdı.

Allen, "Eğer böyle bir durum olacaksa en azından sakızla gelinmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.





