MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dokuz Oğuz'un yıldızı Yasemin Kay Allen öpüşme sahnesi tavsiyesiyle gündem oldu! 'En azından...'

Dokuz Oğuz'un yıldızı Yasemin Kay Allen öpüşme sahnesi tavsiyesiyle gündem oldu! 'En azından...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 09:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde son olarak Aile dizisinde rol alan Selin Şekerci'nin öpüşme sahnesi itirafı sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdi de başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Yasemin Kay Allen öpüşme sahneleriyle ilgili bir tavsiyede bulundu.

Dokuz Oğuz'un yıldızı Yasemin Kay Allen öpüşme sahnesi tavsiyesiyle gündem oldu! 'En azından...'

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir itirafla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü isim, bugüne kadar birçok ünlü projede rol almış, adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Şekerci, "öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna cevap vermişti.

SELİN 1

Yasemin Şefik'in programına konuk olan Selin Şekerci, 'Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim' açıklamasında bulunmuştu.

selin 2

Şekerci; "Ancak, ben bu durumu çok belli ederim. Bazı oyuncular öpüşme sahnelerinde gergin oluyorlar. Ben mesela bunun bir tekniği var kardeşim. Bana bırakırsanız falan gibi kamyoncu gibi giriyorum partnerlerime' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

YASEMİN 2

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Kay Allen öpüşme sahnelerine dair bir tavsiyede bulundu.

Yasemin Kay Allen 1

Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, oyunculuğa ve oyunculara dair itiraflarda bulundu. Güzel oyuncu, son olarak öpüşme sahnesinde oyuncuların ağız kokusu yaşamasına dair bir soruyu cevaplandırdı.

Allen, "Eğer böyle bir durum olacaksa en azından sakızla gelinmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğmelerini açık bıraktı! Gala tarzı olay olduDüğmelerini açık bıraktı! Gala tarzı olay oldu
Yeni klibi sosyal medyayı salladı! "Her karesi ateşli ve inanılmaz!"Yeni klibi sosyal medyayı salladı! "Her karesi ateşli ve inanılmaz!"
60 kilo vermişti! Son pozuna yorum yağdı: "O Hayat Benim 'Nuran' yok mu?"60 kilo vermişti! Son pozuna yorum yağdı: "O Hayat Benim 'Nuran' yok mu?"
Anahtar Kelimeler:
yasemin kay allen sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Kesik baş cinayetinde katil diş hekimi çıktı, her şeyi itiraf etti!

Kesik baş cinayetinde katil diş hekimi çıktı, her şeyi itiraf etti!

Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

MTV ödeme tarihinde son gün! Bugün ödemeyene yüzde 3,5 gecikme faizi

MTV ödeme tarihinde son gün! Bugün ödemeyene yüzde 3,5 gecikme faizi

Canlı yayında çileden çıktı: "Farkında mısın Türkiye?"

Canlı yayında çileden çıktı: "Farkında mısın Türkiye?"

Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

İstanbul trafiği için yeni adım

İstanbul trafiği için yeni adım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.