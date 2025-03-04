Dolabındaki eski kıyafeti dönüştürmek için önerimiz bu testin sonunda!

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Öncelikle söyle bakalım, dolabını ne sıklıkla temizlersin?
Her mevsim geçişinde mutlaka temizlerim!
Ancak yeni bir şeyler aldığım zaman temizlerim.
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Eski kıyafetlerini genelde nasıl değerlendirirsin?
İhtiyacı olan birilerine veririm.
Çöpe atarım veya temizlikte kullanırım.
Kesip biçerek yeni bir şeyler yaratırım.
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DIY projeleri senin için ne ifade ediyor?
Boşa zaman kaybı gibi geliyor.
Eğer yetenek varsa kesinlikle değerlendirilmeli.
Önemli olan gerçekten işe yarar şeyler ortaya çıkarabilmek.
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Peki tarzını tamamlarken hangi parça seni öne çıkarmalı?
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Peki, yeni bir kıyafet satın alırken en çok neye dikkat edersin?
Kaliteli ve uzun ömürlü olmasına.
Rahat ve kullanışlı olmasına.
Moda trendlerine uygun olmasına.
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Son olarak, sence en rüküş tarz hangi döneme ait?