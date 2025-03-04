Dolabındaki eski kıyafeti dönüştürmek için önerimiz bu testin sonunda!

1/8 Öncelikle söyle bakalım, dolabını ne sıklıkla temizlersin? Her mevsim geçişinde mutlaka temizlerim! Hiç temizlemem! Ancak yeni bir şeyler aldığım zaman temizlerim.

2/8 Eski kıyafetlerini genelde nasıl değerlendirirsin? İhtiyacı olan birilerine veririm. Çöpe atarım veya temizlikte kullanırım. Kesip biçerek yeni bir şeyler yaratırım.

3/8 Peki, şimdiki giyim tarzın hangisine daha yakın?

4/8 DIY projeleri senin için ne ifade ediyor? Boşa zaman kaybı gibi geliyor. Eğer yetenek varsa kesinlikle değerlendirilmeli. Önemli olan gerçekten işe yarar şeyler ortaya çıkarabilmek.

5/8 Peki tarzını tamamlarken hangi parça seni öne çıkarmalı? Ayakkabı Çanta Aksesuar

6/8 Diyelim ki odanı yenileyeceksin, ne tür bir gardırop tercih edersin?

7/8 Peki, yeni bir kıyafet satın alırken en çok neye dikkat edersin? Kaliteli ve uzun ömürlü olmasına. Rahat ve kullanışlı olmasına. Moda trendlerine uygun olmasına.