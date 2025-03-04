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  4. Dolabındaki eski kıyafeti dönüştürmek için önerimiz bu testin sonunda!

Dolabındaki eski kıyafeti dönüştürmek için önerimiz bu testin sonunda!

04.03.2025 23:57
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Giyinmeyi seviyoruz ama zamanla dolabımızda biriken ve artık kullanmadığımız kıyafetler büyük bir karmaşaya neden olabiliyor. Peki, eski kıyafetlerini değerlendirmek için en iyi yöntem hangisi? Bu eğlenceli testin sonunda sana özel bir dönüşüm önerisi sunuyoruz!

Dolabındaki eski kıyafeti dönüştürmek için önerimiz bu testin sonunda!

Dolabındaki eski kıyafeti dönüştürmek için önerimiz bu testin sonunda!

1/8

Öncelikle söyle bakalım, dolabını ne sıklıkla temizlersin?

Öncelikle söyle bakalım, dolabını ne sıklıkla temizlersin?
Her mevsim geçişinde mutlaka temizlerim!
Hiç temizlemem!
Ancak yeni bir şeyler aldığım zaman temizlerim.
2/8

Eski kıyafetlerini genelde nasıl değerlendirirsin?

Eski kıyafetlerini genelde nasıl değerlendirirsin?
İhtiyacı olan birilerine veririm.
Çöpe atarım veya temizlikte kullanırım.
Kesip biçerek yeni bir şeyler yaratırım.
3/8

Peki, şimdiki giyim tarzın hangisine daha yakın?

4/8

DIY projeleri senin için ne ifade ediyor?

DIY projeleri senin için ne ifade ediyor?
Boşa zaman kaybı gibi geliyor.
Eğer yetenek varsa kesinlikle değerlendirilmeli.
Önemli olan gerçekten işe yarar şeyler ortaya çıkarabilmek.
5/8

Peki tarzını tamamlarken hangi parça seni öne çıkarmalı?

Ayakkabı
Çanta
Aksesuar
6/8

Diyelim ki odanı yenileyeceksin, ne tür bir gardırop tercih edersin?

7/8

Peki, yeni bir kıyafet satın alırken en çok neye dikkat edersin?

Peki, yeni bir kıyafet satın alırken en çok neye dikkat edersin?
Kaliteli ve uzun ömürlü olmasına.
Rahat ve kullanışlı olmasına.
Moda trendlerine uygun olmasına.
8/8

Son olarak, sence en rüküş tarz hangi döneme ait?

80'ler
90'lar
2000'ler
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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