Dolabını en ekonomik ve kaliteli şekilde yenileme rehberi burada!

Sezon biterken gardırobunuzu fazla harcama yapmadan yenilemenin yollarını mı arıyorsunuz? Kıyafet seçmenin ipuçlarını bu 10 yöntemle keşfedin!

1. Dolabınızı düzenlemekle başlayın.

Gardırop yeniliği kendi dolabınızla başlar. Elinizde nelerin olduğunu görmek, hem ihtiyaçlarınızı daha kolay belirlemenizi sağlar hem de unuttuğunuz bazı parçaları hatırlamanıza yardımcı olur. Bu nedenle kıyafetlerinizi yenilemeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız işe önce kendi dolabınızla başlayın ve genel bir düzenleme yapın.

2. Gereksiz parçaları paraya dönüştürün.

Uzun süredir dolapta bekleyen, artık üzerinize olmayan veya tarzınızı yansıtmayan kıyafetleri ekstra paraya dönüştürmeyi deneyin. Özellikle bütçenizin kısıtlı olduğu dönemlerde, elinizdeki ürünleri kullanarak yenilenme için sürdürülebilir bir yöntem geliştirebilirsiniz. Çeşitli değiş tokuş ve ikinci el satış uygulamalarıyla cebinizden neredeyse hiç para çıkmadan yenilenebilirsiniz.

3. Bütçe belirleyin.

Elbette sattığınız parçalar her zaman istediğiniz ürünleri almanız için yeterli değildir. Bu nedenle her koşulda alışveriş için belirli bir bütçe belirleyin ve bu bütçeye sadık kalın. Bu disiplin sizi mantıklı seçimler yapmaya zorlayacaktır.

4. Birkaç ana parçayı yenileyin.

Dolabınızı yenilerken istediğiniz her şeyi almanız pek mümkün olmayabilir. Ama bu, genel olarak arzuladığınız görünüme sahip olmayacağınızı da göstermez. Birkaç mevsim giymeye uygun, farklı kombinlerle birlikte kullanılacak as parçalara odaklanın. Tarzınızı ve yaşam alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurarak yapacağınız seçimler, size tek ürünle birden fazla kombin kazandırabilir.

5. İkinci el mağazaları gezin.

İkinci el mağazaları gezmeyi alışkanlık haline getirin. Çünkü nerede ne bulacağınızı hiçbir zaman bilemezsiniz. Eğer bu mağazaların sizi yansıtmadığını düşünüyorsanız, çarşıdaki ufak butiklere şans vermeyi deneyebilirsiniz. Bu tür yerlerde hem kaliteli hem de düşük fiyatlı çok tarz parçalar bulabilirsiniz.

6. Beğendiğiniz bir şeyi hemen almayın.

Hoşunuza giden bir şeyi satın almadan önce kendinize biraz zaman verin. Çünkü bazen yaşadığınız ilk heyecan mantıklı seçimler yapmanızı önler. Gün sonunda dolabınıza sadece birkaç kez giyme şansınız olacak bir parça eklemek istemiyorsanız, en az 1-2 gün bekleyin ve gerçekten kullanacağınızdan emin olduktan sonra alışveriş yapın.

7. İndirimleri takip edin.

Alışveriş esnasındaki gereksinimlerinizi önceliklendirin ve satın alım sırasını buna göre yapın. Örneğin; jean, elbise, ceket, gömlek gibi temel ihtiyaçları ilk sıraya yerleştirin. Hoşunuza giden fakat acelesi olmayan ürünler içinse indirim zamanlarını bekleyin. Genellikle sezon dışı alışveriş yaparak veya yıl sonu indirim dönemlerini takip ederek kısıtlı bütçeyle bile harika parçalar edinebilirsiniz.

8. Esas hedeflerinizi akılda tutun.

Gardırobunuzu yenilemek istemenizin birden fazla nedeni olabilir. Bazen girdiğiniz yeni bir iş, bazen sosyal ortam değişikliği, bazense mevsim geçişleri bu kararda etkilidir. Önemli olan sizi buna iten ana hedefi unutmamanız ve tüm yenilenme aşamasında aynı hedef doğrultusunda ilerlemenizdir. Böylece ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılarken tarz görünmenin ve bütçeye sadık kalmanın da yolunu bulmuş olursunuz.