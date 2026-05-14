Dolabınızdaki eşyaları ilk günkü gibi gösterecek doğru kıyafet bakım adımları

Kıyafetlerin içinde olan ufak etiketler çok önemli! Kıyafeti hangi sıcaklıkta yıkamanız gerektiği, ütüyü nasıl ayarlamanız gerektiği gibi birçok detay burada yazar. Maalesef birçoğumuz etiketleri okumadan doğrudan çamaşır makinesine atıyor ve yanlış sıcaklıkta ütülüyoruz. Bu da kıyafetlerin hızlı bir şekilde yıpranmasına neden oluyor!
Giyilen kıyafetleri anında yıkamak zorunda değilsiniz. Sürekli yıkanmaları kumaş liflerinin yorulması demektir... Mesela kot pantolonları ve kalın kumaşlı kıyafetleri mümkün olduğunca az yıkamanız gerekir. Çünkü zamanla formlarını kaybedebilirler.
Yüksek sıcaklık demek temiz çamaşır demek değildir... Tam tersine bazı kumaşlar sıcak su yüzünden küçülebilir ve yapısını kaybedebilir. Ayrıca baskılı tişörtlerin de yüksek sıcaklıkta yıkanmaması gerekir. Kıyafetlerinizin yapısına göre sıcaklığı ayarlamalısınız.
Deterjanın fazla olması daha temiz kıyafetler anlamına gelmez. Hatta kıyafetlerin üzerinde kalıntı bırakabilir. Bu da kıyafetlerin sertleşmesine neden olur. Bir süre sonra kıyafetleriniz kötü görünebilir. Bu yüzden deterjanı ölçülü kullanmalısınız. Hem makineniz için de daha iyi olur!
Kurutma makinesi hayat kurtarıcıdır... Bunu kabul ediyoruz. Fakat yanlış şekilde kullanıldığında kıyafetlerin ömrünü azaltabilir. Yüksek ısı bazı kumaşların çekmesine neden olur. Bu noktada en çok dikkat etmeniz gereken kıyafetler pamuklu olanlardır! Eğer mümkünse doğal şekilde kurutmayı tercih edebilirsiniz. Böylece kumaş yapısı daha uzun süre korunur.
Her kıyafet aynı tip askıda saklanmamalıdır. İnce askılar bazı kıyafetlerin omuz kısımlarını bozabilir. Kazaklar uzun süre askıda kalırsa formunu kaybedebilir. Bu yüzden ağır kıyafetleri katlayarak saklamanız daha iyi olur. Askıları da kıyafetlerin yapısına göre seçerseniz şekillerini korumalarını sağlamış olursunuz.
Kumaşların türüne göre ütü ısısının da değişmesi gerekir. Yüksek ısı kumaşlarda parlamalara ya da yanıklara neden olabilir. Mesela ipek ve sentetik kumaşlar oldukça hassastır. Ütü yaparken kıyafetlerin kumaş türüne uygun ayarı seçmelisiniz.
