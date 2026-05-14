Dolabınızdaki eşyaları ilk günkü gibi gösterecek doğru kıyafet bakım adımları

1.Kıyafetlerin etiketlerini okuyun.



Kıyafetlerin içinde olan ufak etiketler çok önemli! Kıyafeti hangi sıcaklıkta yıkamanız gerektiği, ütüyü nasıl ayarlamanız gerektiği gibi birçok detay burada yazar. Maalesef birçoğumuz etiketleri okumadan doğrudan çamaşır makinesine atıyor ve yanlış sıcaklıkta ütülüyoruz. Bu da kıyafetlerin hızlı bir şekilde yıpranmasına neden oluyor!

2.Renklerine göre ayırın.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

3.Sık yıkamaktan kaçının.

Beyaz kıyafetlerinizin zamanla griye dönmesinin nedeni nedir? Renkleri birbirine karıştırarak yıkamanız! Açık ve koyu renkleri bir arada yıkarsanız renklerin karışmasına neden olabilirsiniz. Hele ki siyah bir kıyafeti ilk defa yıkıyorsanız boya bırakabilir. Bu yüzden kıyafetlerinizi beyazlar, renkliler ve koyular olmak üzere ayırmalısınız.



Giyilen kıyafetleri anında yıkamak zorunda değilsiniz. Sürekli yıkanmaları kumaş liflerinin yorulması demektir... Mesela kot pantolonları ve kalın kumaşlı kıyafetleri mümkün olduğunca az yıkamanız gerekir. Çünkü zamanla formlarını kaybedebilirler.

4.Düşük sıcaklıkta yıkamaya çalışın.



Yüksek sıcaklık demek temiz çamaşır demek değildir... Tam tersine bazı kumaşlar sıcak su yüzünden küçülebilir ve yapısını kaybedebilir. Ayrıca baskılı tişörtlerin de yüksek sıcaklıkta yıkanmaması gerekir. Kıyafetlerinizin yapısına göre sıcaklığı ayarlamalısınız.

5.Hassas kumaşları fileye koyup yıkayın.

6.Deterjanı fazla kullanmayın.

Sütyenler, ince bluzlar ya da hassas kumaşlar makinede zarar görebilir. Bu yüzden çamaşır yıkama filelerinden alabilirsiniz. Bu fileler kıyafetlerin sürtünmesini azaltır. Haliyle kumaş daha az yıpranır.



Deterjanın fazla olması daha temiz kıyafetler anlamına gelmez. Hatta kıyafetlerin üzerinde kalıntı bırakabilir. Bu da kıyafetlerin sertleşmesine neden olur. Bir süre sonra kıyafetleriniz kötü görünebilir. Bu yüzden deterjanı ölçülü kullanmalısınız. Hem makineniz için de daha iyi olur!

7.Kurutma makinesine dikkat edin.



Kurutma makinesi hayat kurtarıcıdır... Bunu kabul ediyoruz. Fakat yanlış şekilde kullanıldığında kıyafetlerin ömrünü azaltabilir. Yüksek ısı bazı kumaşların çekmesine neden olur. Bu noktada en çok dikkat etmeniz gereken kıyafetler pamuklu olanlardır! Eğer mümkünse doğal şekilde kurutmayı tercih edebilirsiniz. Böylece kumaş yapısı daha uzun süre korunur.

8.Kıyafetleri ters çevirerek makineye atın.

9.Doğru askıları kullanın.

Baskılı ya da koyu renk kıyafetlerinizi ters çevirerek makineye atın. Böylece dış yüzeylerinin daha az yıpranmasını sağlamış olursunuz. Baskılarda çatlamalar oluşmaz ve renkler daha canlı kalır. Aynı zamanda sürtünmeden kaynaklanan tüylenmeler de azalır.



Her kıyafet aynı tip askıda saklanmamalıdır. İnce askılar bazı kıyafetlerin omuz kısımlarını bozabilir. Kazaklar uzun süre askıda kalırsa formunu kaybedebilir. Bu yüzden ağır kıyafetleri katlayarak saklamanız daha iyi olur. Askıları da kıyafetlerin yapısına göre seçerseniz şekillerini korumalarını sağlamış olursunuz.

10.Kumaşa göre ütü ayarı yapın.



Kumaşların türüne göre ütü ısısının da değişmesi gerekir. Yüksek ısı kumaşlarda parlamalara ya da yanıklara neden olabilir. Mesela ipek ve sentetik kumaşlar oldukça hassastır. Ütü yaparken kıyafetlerin kumaş türüne uygun ayarı seçmelisiniz.