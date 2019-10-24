Dolandırıcı suçüstü yakalandı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde kendisini telefonda 'polis' olarak tanıtıp, kişisel bilgilerinin FETÖ terör örgütü tarafından ele gerildiğini söyledi H.C.'yi (84)dolandırmaya çalışan şüpheli, paraları almaya geldiği sırada suçüstü yakalandı.

Akşehir'de yaşayan H.C.'yi telefondan arayarak kendisini başkomiser olarak tanıtan şüpheli, yaşlı adama adının FETÖ terör örgütüne karıştığını, bu olaydan 100 bin lira karşılığında kendisini kurtarabileceğin söyledi. Bu durumdan şüphelenen H.C. durumu polise bildirdi. Şüpheli ile irtibata geçen H.C. parayı bankadan çekip hazırladığını söyledi. H.C.'nin evine parayı almaya gelen şüpheli Fatih O. (35) polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin Denizli'den kiraladığı araçla Akşehir'e geldiği ve bu şekilde başka illerde de dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Fatih O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

