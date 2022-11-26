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Dolandırıcılarda 6 milyon liralık vurgun! Tek tek not almışlar... 'Satmak istiyor, saf bir adam'

26.11.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlıları tuzağa düşürüp devre mülklerini ederinden çok daha yüksek fiyata satma vaadiyle kandırıp dolandıran suç şebekesine ait Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcıların 71 kişiyi dolandırarak 6 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri öğrenilirken, aramalarda ele geçirilen belgelerde ve evraklarda yazan notlar ise mülk sahiplerinin nasıl dolandırıldığını gözler önüne serdi.

Dolandırıcılarda 6 milyon liralık vurgun! Tek tek not almışlar... 'Satmak istiyor, saf bir adam'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Reklam Organizasyonu, Gayrimenkul Danışmanlığı ve Satış Danışmalığı' adı altında üçüncü kişilerin üzerine kurulu 9 paravan şirket üzerinden devremülk dolandırıcılığı yapan suç çetesini tespit etti. Teknoloji ile arası iyi olmayan yaşlıları ağına düşürüp devremülklerini ederinden çok daha yüksek fiyata satma vaadiyle kandıran dolandırıcılara yönelik Ankara merkezli Adana, Afyon, Antalya, Bursa, Bitlis, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Sakarya ve Kayseri illerinde 56 şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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REZİDANSI İŞ YERİNE DÖNÜŞTÜREREK ŞİRKET İMAJI OLUŞTURDUKLARI BELİRLENDİ

Dolandırıcıların, özelikle teknolojiden anlamayan ileri yaştaki kişilere yöneldiği, devremülk satışının yapılabilmesi için internet sitesine ilan vereceklerini, bunun içinde 100 bin lira ile 350 bin lira arasında fiyat istedikleri öğrenildi. Öte yandan, şebekenin, kiraladıkları rezidansı işyerlerine dönüştürürek çağrı merkezlerinde diksiyonu düzgün kadınları iş verdikleri ortaya çıktı.

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DAHA ÖNCE DEVRE MÜLK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞLAR

Zanlıların daha önce devremülk işiyle ilgilendikleri ve kandırdıkları kişilerin verilerini ve iletişim bilgilerini bu yolla çaldıkları belirtildi. Çağrı merkezi çalışanlarının ise mal sahiplerine ulaşarak fiyatı 100 bin lira olan devremülklerini 1 milyon liraya satma vaadinde bulundukları ve bu yöntemle toplam 71 kişiyi tuzağa düşürdükleri aktarıldı.

TAM 6 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Suç çetesinin 63 farklı dolandırıcılık olayında toplam 6 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Ekiplerin 50 ikamet adresi ve 3 iş yerinde yaptıkları aramalarda ise mülk sahiplerinin verilerinin yer aldığı listeler, çağrı merkezi çalışanlarının mağdurlarla nasıl konuşması gerektiği ile ilgili bilgi notları ve mağdurlar ile yapılan görüşmelerde alınan notlar ele geçirildi.

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EVRAKLARDAKİ NOTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Aramalarda ele geçirilen belgelerde ve evraklarda yazan notlar ise mülk sahiplerinin nasıl dolandırıldığını gözler önüne serdi. Söz konusu belgelerin üzerinde yazan bazı yazılar ise şu şekilde:
“12 yıl önce almış. 3 çocuğu var. Kendisi lise öğretmeni. Aranmış ama yüz yüze görüşmemiş. Hiç kullanmıyor. Satmak istiyor. 45 yaşında.”
“Asansör tamircisi. Hiç kullanmamışlar. Saf bir adam. Salı günü iş yerinden izin alacak."

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Dudak uçuklatan vurgunda 'URL' detayı! Sosyal medya reklamları bile var Dudak uçuklatan vurgunda 'URL' detayı! Sosyal medya reklamları bile var

(İHA)

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dolandırıcılık

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