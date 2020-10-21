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Dolandırıcılığın böylesi! Düğünde 'damadın yakınıyım' deyip...

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Adıyaman'daki bir düğünde damadın yakını olduğunu söyleyen kişinin evlenen çifti nasıl dolandırdığı gün yüzüne çıktı. Daha önce görülmemiş olayda, dolandırıcı takı masasına giderek takı vermek istediğini söylüyor, ardındansa kararını değiştirdiğini belirterek altınını geri istiyor. Altınları bozdurmak istediklerinde durumu fark eden yeni evli çift, görüntüleri izleyince dolandırıcının verdiği sahte altı yerine gerçek altınlardan birini aldığını görüyor. İşte kayıplara karışan kişinin görüntüleri

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda dünya evine giren Sultan ve Osman Delibaş çiftinin düğün törenine kimliği belirsiz bir şahıs katıldı. Kendisini herkese damadın arkadaşı olarak tanıtan şahıs, daha sonra takı masasına giderek burada takı vermek istediğini söyledi. Altın kavanozuna 1 adet sahte çeyrek altın bırakan ve takı listesine isim yazdıran şahıs, alanda dolaşmaya başladı. Yaklaşık 1 saat sonra yeniden takı masasına gelen şahıs burada bulunan görevlilere, "Çeyrek altın vermiştim, annem onu almamı istedi. Ev görmesine gideceğimiz zaman vereceğiz" dedi. Bunun üzerine masadaki görevliler altın kavanozundan bir adet çeyrek altını vererek, şahsın ismini listeden sildi. Gerçek altını alan şahıs, düğünden ayrılarak kayıplara karıştı.

ALTINI BOZDURMAK İSTEYİNCE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Düğün sonrası borçlarını ödemek isteyen çift, altınları kuyumcuda bozdurmak isteyince dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Altınlar arasında 1 adet çeyrek altının sahte olduğu fark edildi. Bunun üzerine damat ve yakınları masada bulunan ve akrabaları olan salon görevlisini aradı. Görevlinin düğün gecesi yaşananları anlatması üzerine salonda bulunan kameralar incelemeye alındı. Sahte altın veren ve daha sonra gerçeğini alıp gittiği iddia edilen şahsın eşkali kamera kayıtlarından tespit edildi. Şahsı kimsenin tanımaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Başlarına gelen olayın bir başka çiftin yaşamasını istemediklerini belirten Osman Delibaş, “Adam kına günü keşfe gelmiş, benimle ilgili bilgiler almış. Nerede çalışıyor, ne iş yapıyor diye. Düğünün Pazar günü olduğunu öğrenip gelmiş. Cebinde bulunan sahte altını gerçek altınlarla karıştırmış, sahte altını Oktay Y. ismiyle listeye yazdırmış. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Ne kız tarafı tanıyor nede de damat tarafı tanımıyor. Sahte altını verdikten bir saat sonra annesinin aradığını ve altını ev görmede vereceklerini söyleyerek altını geri istemiş. Gerçek altın içeride kalacak şekilde gerçek altın ise şahsa teslim edilmiş. Bizlerde bir sonraki gün altınları bozdurmak istedik biraz borcumuz vardı. Kuyumcuya gittik ve kuyumcu bu sahte dedi. Bizlerde olayın şoku ile listeyi yapan kişiyi aradık. Ve kendisi bize bir şahsın altın verdiğini bir saat sonra geri aldığını söyledi. Davetliler ve liste içerisindeki tek yabancı kişi oydu. Bizler o şahsı hiçbir şekilde tanımıyoruz. Kamera kayıtlarını da izledik. Yöntemi güzel bir şekilde yapmış, kendisine helal olsun, polise bilgi verdik şikayetçiyiz” dedi.

Gelin Sultan Delibaş ise bir an önce şahsın yakalanmasını isteyerek, “Akrabamız olarak gelmiş. Bizler kendisini tanımıyoruz. Bizler yandık başkaları yanmasın” diye konuştu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını alan polis ekipleri pes dedirten dolandırıcılık olayı ile ilgili inceleme başlattı. Derinleşen soruşturmada, şahsın bir gün önce kına gecesine geldiği ve buradaki davetlilerden düğün töreninin ne zaman nerede olacağını öğrenerek, damat hakkında bilgi topladığı ortaya çıktı.

(İHA)

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