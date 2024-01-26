HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dolandırıcılıkla suçlanıyordu! Sosyal medya fenomeni Onur Elmas hakkında istenen ceza belli oldu

Dolandırıcılıkla suçlanıyordu! Sosyal medya fenomeni Onur Elmas hakkında istenen ceza belli oldu

26.01.2024 16:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devre mülk satışı ve reklamı faaliyeti adı altında bir çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Onur Elmas’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı. Şüpheliler hakkında, 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İşte detaylar...

Dolandırıcılıkla suçlanıyordu! Sosyal medya fenomeni Onur Elmas hakkında istenen ceza belli oldu

Devre mülk satışı ve reklamı faaliyeti adı altında devre mülk sahiplerini arayarak değerinden çok daha fazlaya Arap turistlere satılacağı vaadiyle, fenomen Onur Elmas’ın (26) da aralarında bulunduğu 7 kişilik çete tarafından Mart 2022 tarihinde cep telefonundan arandığını iddia eden Tevfik Ç. (64), satış işlemleri için Ataşehir’de bulunan ofise gitti. Tevfik Ç., kendilerine vekalet vermesi gerektiğini söyleyen Muhammet Faruk A. (23) ve Umut Ş.’ye (25) 5 bin TL ödedi. Tevfik Ç.’nin telefonunu elinden alarak 2 bankadan hesap açan Muhammet Faruk A. ve Umut Ş., Tevfik Ç.’nin rızası dışında toplam 90 bin TL kredi çekti. Durumu fark eden Tevfik Ç. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

7dc75570-dc2c-4103-a5e8-391e5963c9b7

“ARAPLARA GAYRİMENKUL PAZARLAMADIM”

Sanık Onur Elmas emniyet ifadesinde, CSR Paroni Medya adlı şirketi 2020 yılı Mart ayında kurduğunu ve tek yetkilisi olduğunu, web sitesi üzerinden reklam işleri yaptığını, şikayet nedeniyle çalışmalara son verdiğini ifade etti. Arap turistlere gayrimenkul pazarlamadığını belirten Elmas, şüpheli olan diğer kişilerin ismini duyduğunu ancak kendileriyle iş yapmadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

5b35c530-fc25-4641-97b4-3c9fc9ee2030

90 BİN TL KREDİ ÇEKTİLER

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CSR Paroni Medya Prodüksiyon Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi adı altında devre mülk sahiplerinin bizzat tespit edilerek, şirket çalışanları tarafından yüksek fiyatlarla devre mülklerinin Arap turistlere satılacağı hilesiyle ofislere çağrıldıktan sonra reklam adı altında müştekilerin paralarının alındığı, nakit parası olmayanların ya da bu işe daha çok inandırılan ve kandırılanların bizzat telefonları ellerinden alınarak bulunduğu adreslere gidilerek mobil bankacılık yöntemleriyle kredi çektirildiği, hukuki bir kılıf adı altında bu işlemlerin ticari bir şirket faaliyeti adı altında yürütülerek sözleşmeler düzenlendiği ve bu şekilde müştekinin iki özel banka hesabından 56 bin TL ve 34 bin TL mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla toplam 90 bin TL kredi çekilerek menfaat temin edildiği kaydedildi.

cad802f1-cbd6-41fd-99fb-16d7c4f71b5e

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Onur Elmas’ın da aralarında bulunduğu 7 sanık için ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyada bir ilk! Türk doktorlar başardıDünyada bir ilk! Türk doktorlar başardı
Eksi 20'den artı 20'ye geldiler! Denizden çıkmadılarEksi 20'den artı 20'ye geldiler! Denizden çıkmadılar
O sözleri tepki çekmişti! Can Ataklı için istenen ceza belli olduO sözleri tepki çekmişti! Can Ataklı için istenen ceza belli oldu
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık fenomen onur elmas
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu caminin merdivenlerinden dönüp bir kez daha cevap verdi

İmamoğlu caminin merdivenlerinden dönüp bir kez daha cevap verdi

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Çakarlı araçla gezip kimlik sordular! 'En babası ceza yiyeceğiz'

Çakarlı araçla gezip kimlik sordular! 'En babası ceza yiyeceğiz'

Soykırım davasında karar belli oldu!

Soykırım davasında karar belli oldu!

Yayından kaldırılması için harekete geçildi! RTÜK'e şikayet...

Yayından kaldırılması için harekete geçildi! RTÜK'e şikayet...

'Herkesi İstanbul'a toplamalı' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Gerekirse yurt dışından kredi almalı

'Herkesi İstanbul'a toplamalı' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Gerekirse yurt dışından kredi almalı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.