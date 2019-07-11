Dolandırılmaktan polis ekiplerince kurtarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin verdiği hesap numarasına para yatırmak için bankadan kredi çekmeye giden kişiyi dolandırılmaktan polis kurtardı.

Alınan bilgiye göre, emekli Mehmet Şahin'i (89) telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "Hesaplarınız terör örgütlerinin eline geçti. Bu bilgilerle kimlik çıkartmışlar. Kredi çekmişler. Şahısların tespit edilemsi için vereceğimiz hesaba para yatırman gerekli." diyerek 16 bin lira istedi.

Parayı vermeyi kabul eden Şahin, eşi Fadime Şahin'in uyarılarını dikkate almayarak bankadan kredi çekmeye gitti.

Fadime Şahin'in durumu polise bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri banka şubesine gitti.

Polis ekipleri, çektiği krediyi almak için sırada bekleyen Şahin'i ikna etmekte zorlandı.

Polisin uzun süren çabaları sonucu ikna olan Şahin, dolandırıcıların verdiği hesaba para yatırmaktan vazgeçti.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olan Mehmet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, telefonla dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Fadime Şahin de gelen telefonla eşinin acele ve panik halinde evden ayrıldığını anlattı.

Ters giden bir şeyler olduğunu anladığını dile getiren Şahin, "Konuşmalarından dolandırılacağını hissetim ve polisi aradım. Polisimizden Allah razı oldun." dedi.

