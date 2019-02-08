Suriye'ye ilk geldiğinde 150 oyuncak getirdiğini belirten Adham, "İki ayda bir geliyordum. Finlandiyalı çocukların bana vermiş oldukları oyuncakları bizzat elimle teslim etmeye çabalıyordum. Bir gelişimde 60 kiloluk oyuncak poşetim vardı. Havalimanı görevlisi oyuncak olduğunu öğrenince çok etkilendi. Fazla yük ücretini almadı. Her gelişimde o görevliyi arayıp bulmaya çalışırdım. Türk Hava Yolları bana lojistik anlamda hep yardımcı olurdu." şeklinde konuştu.

AA muhabirine konuşan Adham, "Kızım, Suriye’deki savaş mağduru, eğitimsiz, evsiz, yetim kalan çocukların oyuncaksız olduğunu anlattığım zaman bütün oyuncaklarını bana verip Suriye’deki çocuklara kendi adına dağıtması istedi. Böylece Finlandiyalı çocuklardan topladığım oyuncakları dağıtma maceram başladı." dedi.

Adham, 30 yıldır ailesiyle Finlandiya'da yaşıyor. Suriye'yi hiç görmeyen kızı, 2012'de iç savaşla ilgili haberlerden etkilenmesi üzerine, babasından kendi oyuncaklarını Suriye'ye göndermesini istedi.

- "Terörist" iftirası bağış toplama ruhsatını iptal ettirdi

Hikayesinin Avrupa’da duyulmasının ardından Beşşar Esed ve terör örgütü YPG/PKK’lıların kendisini terörist olarak itham ettiğini belirten Adham, bu nedenle yardım toplama ruhsatının iptal edildiğini belirtti.

Bundan sonra kendi imkanlarıyla oyuncak alıp dağıtan Adham, "Suriye ve halkına hizmet ettiğimi düşünüyorum. Taş, hayvan ve insan bırakmayan bu ölüm sarmalı, beni psikolojik olarak çok etkiledi. Özellikle 2012’de Babülhavva Sınır Kapısı'ndan İdlib'e girince insanları evsiz ve zeytin ağaçlarının altında görünce 3 gün ağladım. O gelişten sonra Finlandiya'ya dönüp normal hayat yaşamak mümkün olmadı." ifadelerini kullandı.

Adham, oyuncak dağıtırken çocukların birden fazla oyuncak almaya çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnanın dolar dağıtsam bu kadar sevinmezler. Keşke iki milyon oyuncak getirip dağıtabilsem. Bir sonraki seferde Türk kardeşlerimizle birlikte daha fazla oyuncak getirmeye ve dağıtmaya gayret edeceğiz. Biz ne kadar artık Batı kültürünün bir parçası olduğumuzu düşünsek de bu olmayacak. Hep ülkeme, çocuklarımla geri dönme hayalim vardı. Çocuklarım bana geri dönüp dönmeyeceğimizi sorarlar. Ben de onlara umutlu bir cevap vermeye çalışırım."

Oyuncak hediyesini alan çocuklardan Suriyeli Sara Abdullah da "Ben Rami amcamı çok seviyorum çünkü o çadırımıza gelip oyuncak dağıttı. Keşke her gün gelip oyuncak dağıtabilse." dedi.

Bir başka çocuk Muhammed Kasım ise "Rami amca bugün gelip bana top verdi. Beraber top oynadık. Keyfimiz çok yerindeydi. Çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.

