Dolar kurunun 15 yıllık serüveni

https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=i1U2tFd6Cr8&feature=youtu.be\nT\u00fcrk Liras\u0131 bir kez daha sert de\u011fer kay\u0131plar\u0131yla g\u00fcndemde.\nMerkez Bankas\u0131'n\u0131n ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n faiz konusundaki a\u00e7\u0131klamalar\u0131 ve ekonomi y\u00f6netiminin performans\u0131 tart\u0131\u015fmalar\u0131n oda\u011f\u0131nda.\nPeki T\u00fcrk Liras\u0131 nas\u0131l bu noktalara geldi? Neden para birimi h\u0131zl\u0131 de\u011fer kay\u0131plar\u0131yla g\u00fcndeme oturuyor? Son y\u0131llarda 'en k\u0131r\u0131lgan para birimleri' listelerinden \u00e7\u0131kamamas\u0131n\u0131n sebebi ne?\nParadan alt\u0131 s\u0131f\u0131r at\u0131lmas\u0131ndan, 'Dolar 1 TL olur mu?' tart\u0131\u015fmalar\u0131na;, 'Faiz Lobisi'nden bug\u00fcne dolar kurunda ya\u015fanan k\u0131r\u0131lma noktalar\u0131.\nHaber & Video: Enis \u015eenerdem, Mesut Ers\u00f6z\n\nDolar neden y\u00fckseldi, art\u0131\u015f s\u00fcrecek mi, d\u00fc\u015fmesi i\u00e7in ne yap\u0131lmal\u0131?\nTL'nin yeniden toparlanmas\u0131 i\u00e7in ne gerekiyor? \n