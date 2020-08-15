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Dolar kurunun 15 yıllık serüveni

15.08.2020 20:25 | Son Güncelleme

Türk Lirası bir kez daha sert değer kayıplarıyla gündemde. Peki Türk Lirası nasıl bu noktalara geldi? Neden para birimi hızlı değer kayıplarıyla gündeme oturuyor? Son yıllarda 'en kırılgan para birimleri' listelerinden çıkamamasının sebebi ne?

Dolar kurunun 15 yıllık serüveni

Türk Lirası bir kez daha sert değer kayıplarıyla gündemde.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusundaki açıklamaları ve ekonomi yönetiminin performansı tartışmaların odağında.

Peki Türk Lirası nasıl bu noktalara geldi? Neden para birimi hızlı değer kayıplarıyla gündeme oturuyor? Son yıllarda 'en kırılgan para birimleri' listelerinden çıkamamasının sebebi ne?

Paradan altı sıfır atılmasından, 'Dolar 1 TL olur mu?' tartışmalarına;, 'Faiz Lobisi'nden bugüne dolar kurunda yaşanan kırılma noktaları.

Haber & Video: Enis Şenerdem, Mesut Ersöz

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