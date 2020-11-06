Dolar ve euro, TL karşısında yeniden rekor kırdı: Kurdaki yükseliş sürecek mi?

Gelişen ülke para birimleri içinde Türk Lirası ise Rus rublesi ve Güney Afrika randıyla birlikte dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimlerinden oldu.

Perşembe günü yüzde 1 düşüşle Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesini gören Bloomberg dolar endeksi, Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlık ihtimalinin artmasıyla yüzde 0,2 artış kaydetti.

Açılışta 518 seviyesinde olan Türkiye'nin risk primi ise sonradan 532 seviyesine kadar yükseldi.

Euro/TL'de ise 10,15 ile rekor kırıldı.

Türk Lirası'nın Amerikan doları ve euro karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

'Biden ihtimali ile değer kaybı artıyor'

Alman gazetesi Die Welt'in piyasa yazaralarından Holger Zschaepitz, TL'deki düşüşü Biden'ın seçilme ihtimalinin artmasına bağladı.

Zschaepitz, Biden ile Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulanması ihtimalinin arttığını belirtti.

TL'nin değer kaybetmesine rağmen Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksinin değer kazanmasını ekonomist Dr. Nuri Sevgen şu şekilde yorumladı:

"TL'nin değer kaybı borsaya yarar, volatilite olmaması kaydı ile. Çünkü dolar bazında şirket hisseleri ucuzlar. Diğer taraftan; faizlerdeki artış ise borsaya hiç iyi gelmez. Çünkü risksiz getiri yükseldikçe riskli olana bakan azalır."

Singapur'daki Saxo Capital Markets'tan küresel satış stratejisti Mahesh Sethuraman ise piyasa notunda Biden'ın daha geleneksel bir dış politika izlemesi beklentisinin Çin ve gelişmekte olan piyasalar için olumlu olabileceğini aktardı.

Koronavirüs vakaları da takip ediliyor

Diğer yandan küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde ABD'deki başkanlık seçimini takip etmeye devam ediyor.

Belirsizlik sürse de şimdiye kadar açıklanan sonuçlara piyasaların tepkisi pozitif oldu.