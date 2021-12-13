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Dolar/TL 14,75'i, Euro/TL 16,65'i aştı

13.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Lirası, Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını vereceği haftaya çok sert değer kaybıyla başladı. Dolar/TL kuru 14,75'i, Euro/TL kuru 16,65'i aştı. Sterlin/TL kuru ilk kez 19'u geçti. Gram altın da 800 TL'nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü.

Dolar/TL 14,75'i, Euro/TL 16,65'i aştı

Türk Lirası, Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını vereceği haftaya çok sert değer kaybıyla başladı. Dolar/TL kuru 14,75'i, Euro/TL kuru 16,65'i aştı. Sterlin/TL kuru ilk kez 19'u geçti. Gram altın da 800 TL'nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü.

Türk Lirası'nın değer kaybının sürmesi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son iki haftada dördüncü kez döviz piyasalarına müdahale etti.

TCMB'den yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Müdahele sonrası Dolar/TL kuru 14,16'ya, Euro/TL kuru ise 15,96'ya geriledi.

TCMB daha önce de 1, 3 ve 10 Aralık tarihlerinde dolar satarak döviz kurlarına müdahale ettiğini açıklamıştı.

Getty Images

DHA: Erdoğan, Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşecek

Öte yandan Demirören Haber Ajansı (DHA), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TSİ 15:00'te TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir görüşme yapacağını bildirdi.

Dünya gazetesi, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Faiz artırmama konusunda kesin kararlıyız

Habertürk'ten Sevilay Yılman'ın sorularını yanıtlayan Nebati, faiz artırmama konusunda kesin kararlı olduklarını söyledi.

Nebati, önceki gün iş dünyasının temsilcileri ile yaptığı toplantıda bankacılara, “’Güvenin, inanının bize’ dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven” diyerek seslendiğini ifade etti.

“Çin modeli” diye anılan yeni ekonomi modeli ile ilgili de konuşan Nebati, “Hayır. Hayır. Asla! Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil. Bu, Türkiye modeli” dedi.

Perşembe günü faiz kararı açıklanacak

TCMB Para Politikası Kurulu Perşembe gün toplanarak aylık faiz kararını açıklayacak.

Reuters haber ajansının Cuma günkü anketine katılan ekonomistler 100 baz puanlık bir faiz indirimi öngördü.

TCMB, Eylül ayından bu yana politika faizini yüzde 19'dan yüzde 15'e indirmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu ise (TÜİK) Kasım'da yıllık enflasyonun yüzde 21,3'e yükseldiğini açıklamıştı.

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