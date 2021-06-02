Dolar/TL rekor kırdı: Merkez Bankası, Erdoğan'ın isteği doğrultusunda faiz indirirse ne olur?

Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) faiz indirimine davet etti. Cumhurbaşkanı faizleri düşürmek sureti ile yatırım maliyetlerini azaltmak ve bu şekilde ekonomiyi canlandırmak arzusunda. Şüphesiz ki fiyat istikrarı sağlayıp, ekonomik riskleri azaltarak piyasa faizlerini kalıcı olarak düşürebilmek ve bu şekilde yatırımları canlandırabilmek hepimizin dileği. Ancak ekonomiyi arzu edilen doğrultuda yönlendirebilmek için iyi niyet ve dilekler her zaman yeterli olmuyor.

Hele de bu dilekler ekonomi biliminin temellerine aykırı adımlar içerirse maliyetleri azaltmak şöyle dursun artırmak da mümkün.

Enflasyonun yüzde 17, hedefin ise yüzde 5 olduğu, risk primimizin ise 400 puan seviyesinde seyrettiği bir dönemdeyiz. Enflasyonun hem seviyesi hem de gelececeğe yönelik beklentileri yükselişte.

Mart sonundaki Merkez Bankası başkanı değişikliğinden sonra piyasalar yolun bundan sonrasını tahmin etmekte zorlanıyorlar.

Aslında hükümet başkan değişikliğinden hemen önce net bir şekilde "fiyat istikrarının bir kenara konacağını" söyledi ancak piyasalar bunun ne anlama geldiğini yorumlamakta zorlandılar.