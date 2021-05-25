Dolgun dudaklar için cerrahi işlemlere binlerce lira harcamanız gerekmiyor! 5 ekonomik yöntem...

Dudaklarınızın daha güzel ve dolgun görünmesini sağlayan pratik dudak makyajı teknikleri mi arıyorsunuz? O halde yazımızın devamında sizin için derlediğimiz 5 farklı dudak makyajı tekniğini inceleyip hayalinizdeki dudaklara erişebilirsiniz.
DUDAKLARINIZI DOLGUN GÖSTEREN 5 FARKLI DUDAK MAKYAJI TEKNİĞİ
- Temiz ve yumuşak bir diş fırçası yardımıyla dudaklarınızı dairesel hareketlerle fırçalayın. Ardından dudaklarınızı suyla yıkayıp ölü dokulardan arındırın. Basit bir peeling niteliği taşıyan bu işlem sonrasında dudaklarınızın üzerine lip balm (dudak nemlendirici) sürün. Dudağınızın rengi, uyguladığınız makyajın tonu ve kullandığınız dudak nemlendiricinin özelliklerine göre dudak makyajınızı bu şekilde tamamlayabileceğiniz gibi dudak nemlendiriciyi kısa bir süre beklettikten sonra üzerine ruj da sürebilirsiniz.
- Dudaklarınızın kenarından çok hafif bir boşluk bırakıp dudak çevrenize concealer (kapatıcı) sürün. Kapatıcıyı bir fırça yardımıyla hafifçe dağıtıp ardından sünger yardımıyla üzerinden geçin. Kapatıcının dudak bölgesine temas etmemesi gerektiğini unutmayın.
- Dudağınızı bir dudak kalemi yardımıyla çerçeve içerisine alın. Bu işlemi gerçekleştirirken dudağınızı daha dolgun göstermek için kalemi dudak çevrenizin biraz dışından uygulamaya özen gösterin. Dudağınızı çerçeve içerisine aldıktan sonra tamamını dudak kalemiyle doldurarak istediğiniz görüntüyü elde edebilirsiniz. (Dudağınızı çerçeve içerisine alırken çok fazla dışarı taşırmamaya özen gösterin aksi takdirde dudağınız çok abartılı bir görünüm alabilir.)
- Dudağınıza uyguladığınız rujun tonu oldukça önemli. Kullanılan rujun tonu dudakların asıl rengine bağlı olarak herkeste farklı bir görünüme sebep olabilir. Örneğin dudakları açık renge sahip olan biri koyu tonlu bir ruj tercih ettiğinde muhtemelen bu ruj o kişinin dudağında olması gerekenden çok daha koyu bir tonda gözükür. Bu nedenle rujunuzun tonunu belirlerken dudaklarınızın asıl rengini göz önünde bulundurun ve kendi dudak renginizle aynı doğrultuda olan rujları tercih etmeye çalışın.
- Dudaklarınızın ortasına hafifçe concealer (kapatıcı) uygulayıp ardından dudak parlatıcısı sürün. Dudak parlatıcısını sürerken dudaklarınızın orta bölgesine yoğun, kenar bölgesine ise hafifçe sürmeye dikkat edin. Eğer parlatıcıyı dudaklarınızın tamamına yoğun bir şekilde sürerseniz bu durumda dudaklarınız olduğundan çok daha geniş gözükür.
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