Dolgun ve hacimli bir görüntü için en iyi kirpik serumu çeşitleri

Geçmişteki güzellik algısı günümüzde neredeyse tamamen değişmiş olsa da dolgun ve hacimli kirpikler hala birçoğumuzun isteği. Şanslıyız ki uzun ve sağlıklı kirpikler elde etmek artık çok daha kolay. Çeşitli maskaralar, kirpik kaldırıcılar, serumlar ve bunlar gibi pek çok ürün artık elimizin altında. Bazıları daha pratik, bazıları zaman alıyor olsa da herkesin ihtiyacına göre farklı şekillenen bu bakım ürünleri, sadece bir tık uzağımızda. İşte, daha dolgun ve hacimli bir görünüm için en iyi kirpik serumu çeşitleri...

1. Daha hacimli bir görünüm için: Jane Iredale!

Jane Iredale'in kaş ve kirpikler için kullanılan bu ürünü, maskara şişesindeki tasarımıyla pratik bir uygulama sağlarken aynı zamanda çantalarınıza sığacak boyutuyla her yere taşınabilme imkanı sunuyor. Kaş ve kirpik uzatan serum, içeriğinin organik olması sebebiyle tüm cilt tiplerinde gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Besleyici özelliğinin yanında nemlendirici ve koruyucu özelliğe sahip olan Jane Iredale Purelash Lash Extender & Conditioner serumunu gece yatmadan önce bakım amaçlı kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda maskara uygulamasından önce kullanarak maskaranın etkisini güçlendirebilirsiniz.

2. Oliwise'a bayılacaksınız!

"Kirpik serumu işe yarıyor mu?" diyorsanız bu ürünü incelemelisiniz. İçerisindeki E vitamini, jojoba, badem, Hindistan cevizi, argan ve Hint yağları ile Oliwise Kaş Kirpik Bakım Yağı, seyrekleşen ve dökülen kıl köklerini onararak eskisinden de sağlıklı bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Dolgun ve hacimli bir görünüm sağlayan bakım yağı, tamamen doğal ve vegan içeriği sayesinde kaş ve kirpiklere güçlü bir destek ve onarım sağlar. Kutu içerisinde gelen fırçası ile uygulayabileceğiniz bu ürün, düzenli olarak günde en fazla iki defa kullandığınız takdirde etkili bir sonuç verir.

3. Maybelline New York, olmazsa olmazımız!

En iyi kirpik serumları arasına Maybelline New York markası da dahil oluyor! İçerisinde arjinin aminoasiti ve pro vitamin B5 içeren Maybelline New York Lash Sensational Serum, kirpiklerinizi onararak güçlendirir ve düzenli olarak kullanımda yalnızca dört haftalık bir sürede daha hacimli ve yoğun kirpiklere sahip olmanızı sağlar. Her cilt tipi için uygun olan bu ürün, her yaş grubu tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Günde bir defa, özellikle gece kullanımlarında daha etkili ve hızlı bir sonuç alabilirsiniz.

4. Shineco ile bir an önce tanışmalısınız!

Argan ve avokado yağlarının yanı sıra E vitamini ile geliştirilmiş özel formülüyle bu serum, dökülen ve güçsüzleşen kaş ve kirpiklerinizin tekrardan onarılmasını sağlayarak daha canlı ve dolgun bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. Yağ bazlı içeriği ile kolay emilim sağlayan serum, doğal içeriği sayesinde her cilt tipinde rahatlıkla kullanılabilir. Vitaminler ve çeşitli doğal yağlar içeren ürünler, her ciltte aynı sonucu vermeyebilir. Bu yüzden, ürünü kullanmadan önce içeriğini iyice kontrol ederek alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmanız tavsiye edilir.

5. Farmasi ile daha dolgun kirpikler mümkün!

Capixyl Kompleksi ile formüle edilen Farmasi Kaş Kirpik Serumu, kıl köklerini besleyen formülü ile kaş ve kirpiklerinizin uzamasını hızlandırır ve dökülen kılların yerine, yenilerinin çıkmasına yardımcı olur. Dolgun ve canlı bir görünüm elde etmek isteyenler, bu ürünü gönül rahatlığı ile kullanabilirler. "Kirpik serumu nasıl kullanılır?" diyorsanız Farmasi'nin ürünüyle bunu kolayca öğrenebilirsiniz. Kullanımı son derece pratik olan bu kaş ve kirpik serumunu, özel maskara fırçası ile kaşlarınıza ve maskara fırçasının ucundaki ince fırçayla da kirpik diplerinize kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Düzenli olarak her sabah ve akşam kullanılması tavsiye edilir.

6. Daha gür kaş ve kirpikler için: New Well!

Kirpik uzatan serum önerileri listemize yerli marka New Well ile devam ediyoruz! Doğal formülü ile kaş ve kirpikleri besleyerek dolgunluk ve hacim sağlayan New Well Kaş ve Kirpik Serumu, düzenli kullanıldığı takdirde kaş ve kirpiklerde gözle görülür bir uzama sağlar. Gece yatmadan önce, yüz temizlendikten sonra veya sabahları makyaj yapmadan önce kullanımı tavsiye edilen bu ürün, kaş ve kirpiklere bakım yaparken aynı zamanda arzu ettiğiniz dolgun ve hacimli görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. New Well Kaş ve Kirpik Serumu, aynı zamanda tam bir fiyat-performans ürünü.

7. Doğal bir formül: So Fly Brow Out!

Kimyasal ham madde içermeyen ve doğal özlerden üretilen bu gece serumu, kaş ve kirpikleri güçlendirici özel bir formüle sahip. İçeriğinde bulunan tatlı badem, Hindistan cevizi, kabak çekirdeği, Hint yağı, buğday yağı, argan yağı ve E vitamininin yanı sıra içerdiği yüksek miktardaki vitamin ve proteinlerle kaş ve kirpikleri güçlendirerek hızlı uzamalarını sağlar. İyi bir kirpik serumu önerisi isteyenlerin deneyebileceği bu kirpik serumunu günde iki kere kullanabileceğiniz gibi tercih ettiğiniz zaman diliminde günde bir kere olmak üzere de kullanabilirsiniz.

8. New Essentials'a hayran kalacaksınız!

"Kirpik serumu ne işe yarar?" diyorsanız sorunuzun cevabını öğrenmek üzeresiniz! Geceleri uygulanması tavsiye edilen bu ürün, düzenli kullanıldığı takdirde kaş ve kirpiklerinizde daha dolgun ve hacimli bir görünüm elde etmenizi sağlar. Ellerinizi ve cildinizi temizleyip kuruttuktan sonra sadece bir damla serum ile kaş ve kirpiklerinize masaj yaparak uygulamanız tavsiye edilir ve herhangi bir fırça benzeri uygulama ürününe ihtiyaç duyulmaz. Tüm cilt tipleri için rahatlıkla tercih edilebilecek bu ürünü kirpik diplerine çok yaklaştırmadan da uygulayabilirsiniz.

9. Sinoz ile kaş ve kirpik köklerinizi güçlendirin!

İçeriğindeki at kestanesi özü ve formülündeki B8 vitamini sayesinde kaş ve kirpik köklerini güçlendirerek dökülmelere karşı savaşır. Bu kaş ve kirpik güçlendirici serumun içerisindeki at kestanesi, keten tohumu yağı, inositol (B8 vitamini), üre ve biotin sayesinde kaş ve kirpik köklerinin beslenmesi sağlayarak daha canlı ve sağlıklı bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Bir yandan kıl köklerini güçlendirirken diğer yandan kaş ve kirpiklere ihtiyacı olan bakımı yapan Sinoz Kaş ve Kirpik Dolgunlaştırıcı Serum, tek üründe birçok sonuç isteyenlerin tercih edebileceği bir ürün!

10. Hem serum hem makyaj bazı: Alfea!



Diğer kirpik serumlarına kıyasla daha uygun fiyatlı olan bu kirpik besleyici serum, içeriğinde bulunan 20 farklı doğal yağla kıl köklerini güçlendirerek kaş ve kirpiklerin daha kalın ve dolgun görünmesini sağlar. Akşamları yüzünüzü yıkadıktan sonra ve sabahları makyajınızı uygulamadan hemen önce olmak üzere günde iki defa kullanabileceğiniz Alfea Kaş Kirpik Serumu, doğal bir bakım sağlarken aynı zamanda makyaj bazı olarak da kullanılabilir. Tam anlamıyla fiyat-performans ürünü olan bu serumu gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

