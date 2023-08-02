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Dolmuş şoförüne kurşun yağdırmıştı... Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı! Yakalanmamak için bakın ne yapmış

02.08.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Emre Bülent Ağdaş (29), dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan’ı (25), aracına ateş açıp öldürdü. Polis ekipleri, Ağdaş'ı saklandığı adreste yakaladı. Ağdaş’ın, eşine mesaj attığı için Kaçhan’a saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Ağdaş'ın yakalanmamak için saçlarını kestirip bıyık bıraktığı görüldü. İşte detaylar...

Dolmuş şoförüne kurşun yağdırmıştı... Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı! Yakalanmamak için bakın ne yapmış

Kan donduran olay, 8 Mayıs saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan, yolcu bulunmayan aracıyla sokaktan çıkmaya çalışırken silahlı saldırıya uğradı. Kaçhan, sırtına ve boynuna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Kaçhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçhan’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

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ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 11 KAYDI BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı düzenleyen şüphelinin, çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunan Emre Bülent Ağdaş olduğunu tespit etti. Şüphelinin saklanmış olabileceği çok sayıda adrese baskın yapan polis, Ağdaş’ı bulamadı. Son olarak şüphelinin Çamlıbel Mahallesi’ndeki bir adreste olduğu bilgisine ulaşan polis, operasyon düzenledi. Tanınmamak için saçını kestirip, bıyığını uzattığı öğrenilen Ağdaş, yapılan baskında yakalandı.

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TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Ağdaş, ifadesinde, eşine mesaj attığını öğrenmesi üzerine Mehmet Kaçhan’ı buluşmak için olayın yaşandığı sokağa çağırdığını, çıkan tartışmanın ardından kaçmaya çalışınca da tabancayla ateş açtığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ağdaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

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