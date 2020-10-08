Dolu ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 24 il için hava durumu uyarısı

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem Marmara hem de Ege bölgesi için kuvvetli yağış ve dolu beklenen illerin listesini verdi. 8 Ekim Perşembe bugün sabah saatleri itibariyle dolu ve yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar ve hortum etkili olacak.

İSTANBUL VALİSİ UYARDI

Sigorta şirketleri cep telefonlarına doluya ilişkin uyarılar gönderiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da twitter hesabından "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım' diyerek uyardı.

DOLU VE SEL UYARISI

İşte meteorolojinin 8 Ekim 2020 perşembe günü için geçtiği son dakika uyarılar:

Dolu-Hortum- Sel: Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden son dakika uyarısıyla dolu alarmı verdi. Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak. Meteorolojiden gelen yeni uyarıda '(Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir’in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiği bildirildi. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski bulunuyor.