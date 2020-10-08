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Dolu ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 24 il için hava durumu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 08:41 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili dolu ve sağanak yağış uyarıları peş peşe geldi. Marmara ve Ege Bölgesi'nde yağışların gün boyu etkili olması beklenirken İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa başta olmak üzere 24 ilde dolu ve hortuma karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Peki, İstanbul'da dolu yağışı saat kaçta başlayacak? Dolu yağışı hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar

Dolu ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 24 il için hava durumu uyarısı

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem Marmara hem de Ege bölgesi için kuvvetli yağış ve dolu beklenen illerin listesini verdi. 8 Ekim Perşembe bugün sabah saatleri itibariyle dolu ve yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar ve hortum etkili olacak.

İSTANBUL VALİSİ UYARDI

Sigorta şirketleri cep telefonlarına doluya ilişkin uyarılar gönderiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da twitter hesabından "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım' diyerek uyardı.

DOLU VE SEL UYARISI

İşte meteorolojinin 8 Ekim 2020 perşembe günü için geçtiği son dakika uyarılar:

Dolu-Hortum- Sel: Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden son dakika uyarısıyla dolu alarmı verdi. Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak. Meteorolojiden gelen yeni uyarıda '(Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir’in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiği bildirildi. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski bulunuyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanlarından da İstanbul için kuvvetli dolu uyarıları geliyor. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un Anadolu yakasını vuracak. Geçen hafta ki gibi ceviz büyüklüğünde bir dolu yağışı bekleniyor. Haliyle araçlarınız için şimdiden önlem almanız gerekiyor.

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24 İLDE ETKİLİ OLACAK

Balkanlar üzerinden gelen yoğun yağışlar Marmara'dan Ege'ye toplam 24 ilde etkili olacak. Meteorolojinin verilerine göre bu iller şunlar:

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Isparta

İSTANBUL'DA DOLU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul'da dolu yağışı sabah itibariyle başlayıp akşama kadar devam edecek. Meteorolojinin güncellediği son tahminlere göre yağışlar cuma günü de etkili olacak. Cumartesi günü de yağmurlu ve parçalı bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı 9 derece birden düşecek.

İZMİR'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR

Meteorolojinin dolu ve şiddetli yağmur için uyardığı iller arasında İzmir de bulunuyor. İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağışlar cuma günü de devam edecek. Hava sıcaklığı 32 dereceden 25 dereceye inecek.

BURSA'DA DOLU ALARMI

Meteorolojinin verilerine göre sabah saatlerinde etkili olmayaca başlayacak olan yağmur ve dolu, sel ve su baskınlarına sebep olabilir. Gün boyunca şiddetli yağışlar devam edecek. Cuma günü de yağışlar etkili olacak ve hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek.

BALIKERSİR'DE SICAKLIK DÜŞECEK

Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yağış ve dolu sabah saatlerinden cuma günü akşamına kadar sürecek. Hava sıcaklığı Balıkesir'de 33 dereceden 24 dereceye inecek.

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