Dolunay öncesi duygular yoğun: Özellikle bu burçlar dikkat!

Baş ağrısı, tansiyon dengesizlikleri ve ufak kazalar gibi etkilerin görülebileceği bu süreç, özellikle 29 Mart’taki tutulmanın enerjisini taşıyor. Uzmanlar, bu dönemde hem duygusal hem fiziksel olarak daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının bu etkilerden daha yoğun şekilde etkilenebileceği ifade ediliyor. Gerginliğin arttığı bu gökyüzü konumunda, bireysel farkındalık ve sakinlik ön plana çıkıyor.

BAŞ AĞRISI, TANSİYON, UFAK KAZALAR: DİKKATLİ OLUNMALI

Astrolojik yorumlara göre Dolunay öncesi günlerde baş ağrıları, tansiyon dengesizlikleri ve ufak kazalar yaşanma olasılığı artıyor. Özellikle stres seviyesinin yüksek olduğu bu dönemde bedensel belirtilere karşı dikkatli olunması öneriliyor.

DUYGULAR YÜZEYE ÇIKIYOR

Büyüyen Ay evresi, bastırılmış duyguların açığa çıkmasına neden olabilir. Bu durum hem bireysel ilişkilerde hem de iç dünyada bir tür hesaplaşmayı beraberinde getirebilir. Duygusal patlamalar ve ani ruh hali değişimleri yaşanabilir.

KOÇ, YENGEÇ, TERAZİ VE OĞLAKLAR İÇİN KRİTİK DÖNEM

Uzmanlara göre bu Dolunay’dan en çok etkilenecek burçlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak. Bu burçlardan olan bireylerin daha dikkatli olması, ani tepkilerden kaçınması ve içsel dengeye odaklanması tavsiye ediliyor.

TUTULMANIN ARTÇI ETKİLERİ HİSSEDİLİYOR

29 Mart’ta gerçekleşen tutulmanın yankıları hala devam ediyor. Bu tutulmanın ardından gelen Dolunay, eski konuların tekrar gündeme gelmesine, yüzleşmelerin yaşanmasına ve bazı tamamlanmaların başlamasına zemin hazırlayabilir.