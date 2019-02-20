Dolunayın ardından burçların dikkat etmesi gereken konular

KOÇ 19 Şubat’ta ayrıca Başak burcunda 18:53’te 0 derecede dolunay oluştu. Bu tarihin yakınlarında sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Ofis ortamında sinirleriniz gergin olabilir. Öfkenizi kontrol etmelisiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat etmelisiniz. Ayrıca bu dolunay psikolojik olarak da sizi negatif etkileyebilir. Bu dolunay ile kişisel gelişim çalışmalarına başlamanız size iyi gelebilir. Çarşamba ve Perşembe gerginlikler devam edebilir. Enerjiniz düşük, kendinizi depresif hissedebilirsiniz. Perşembe akşamıyla beraber bu enerji yok oluyor. Sizlerin ilişki ve evlilik hayatına odaklandığı bir süreç başlıyor. Cumartesi akşamına kadar partnerinizle var olan sorunlarınızı çözmek isteyebilirsiniz. Gerçekleri dile getirirken karşınızdakini kırmamaya özen gösterin. İlişkisi olanlar bu bağı ciddiyete taşımak için harekete geçebilir. İşinizi ortaklıkla yürütüyorsanız aynı fikir üzerinde anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Cumartesi akşamından sonra maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Hafta sonu özellikle Pazar günü harcamalarınızı kısmak iyi bir fikir olabilir.

BOĞA Aşk hayatınıza ve çocuğunuza etki edecek bu dolunayda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle aranızda çözemediğiniz sorunlar oluşabilir. Ani tepki vermemeye dikkat edin. Fazla detaylara takılmanız sorunu büyütebilir. Çocuğunuzla da sorunlar yaşayabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe ikili ilişkinizde yeni bir sayfa açmak pek iyi olmayabilir. Perşembe akşamıyla beraber gerginlikler bitse de sizler için enerjinizin düşük olacağı birkaç gün içerisinde olacaksınız. Cumartesi akşamına kadar sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çalıştığınız ortamda sizin altınızda çalışan ekiple anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Sorumluğu sizin almanız gereken durumlar olabilir. Evcil hayvanınız varsa ona da dikkat etmelisiniz. Cumartesi akşamından itibaren enerjiniz yükseliyor. Eşiniz veya sevgilinize vakit ayıracağınız bir dönemde olacaksınız. Pazar günü de sevdiğinizle beraber geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Romantik anlar yaşayabilirsiniz. İKİZLER Ailenizin içinde gerginlikler yaşayabilirsiniz. İletişim kurarken dikkatli olmalısınız. Aile bireylerinden birinin sağlık problemiyle ilgili destek olmanız gerekebilir. Çarşamba ve Perşembe evinizin içinde riskli işlerden uzak durmalısınız. Evden çıkarken her şeyi kapattığınızdan emin olun. Perşembe akşamından itibaren şansızın açılıyor. Yapmak istedikleriniz varsa bu akşamdan itibaren harekete geçebilirsiniz. Aşk hayatınızda da hareketlenmeler olabilir. Sevdiğiniz kişiyle iletişiminiz artabilir. Çocuğunuza odaklanacağınız, daha fazla zaman geçireceğiniz günler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle zaman zaman aynı fikirde uzlaşmakta zorlansanız da alttan aldığınız sürece sorun olmayacaktır. Cumartesi akşamından sonra enerjiniz biraz azalıyor. Sağlığınız ön planda olacak. Siz kendinizi ihmal ettiyseniz Pazar günü kendinizi daha da halsiz hissedebilirsiniz. Bazılarınız eve iş getirmiş olabilir. Unutmayın zihninizi boşaltmadıkça hem fiziksel hem ruhsal kendinizi yorgun hissedeceksinizdir.

YENGEÇ İnsanlarla kurduğunuz iletişim biraz sert olabilir. Küçük bir soruna bile gereğinden fazla tepki verebilirsiniz. Elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. Kardeşinizle veya akrabalarınızla ilgili konularda detaycı davranmanız ortak bir noktada buluşmanızı zorlaştırabilir. Çarşamba ve Perşembe günlerinde de bu etkiler devam ediyor olacak. Perşembe akşamıyla beraber daha sakin ve huzurlu bir evreye giriyorsunuz. Ailenizle planlar yapabilirsiniz. Onlara vakit ayırmayı uzun zamandır ihmal ettiğinizi fark edebilirsiniz. Bazen ailevi konularda anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Aile fertlerinden birinin rahatsızlığı gündemde olabilir. Yeni ev bakmak için araştırmalar yapabilirsiniz. Cumartesi akşamından sonra şansınız açılıyor. Enerjiniz yükseliyor, aşk hayatınızda güzel gelişmelerin yaşanacağı bir evreye giriyorsunuz. Hafta sonu sizler için mutlu bir zaman dilimi olacaktır. Çocuğunuzla ilgili de yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. ASLAN Maddi gelirinize vurgu yapacak bu dolunayda finansal risk almamalısınız. İnternet üzerinden yapacağınız işlemlerde dikkatli olmalısınız. Çarşamba ve Perşembe günleri de bu etkilerin devam edeceğini unutmayın. Perşembe akşamıyla beraber sosyal tarafınız ön plana çıkıyor. İnsanlarla iletişiminiz artabilir. Kardeşinizle, kuzeninizle, akrabalarınızla görüşebilirsiniz. Kültürel aktivitelere ilginiz artabilir. Eğitim hayatınıza daha çok vakit ayırmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. Cumartesi akşamına geldiğimizde eviniz ve aileniz gündeminizde olabilir. Hafta sonu onlarla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Pazar günü ailecek sevineceğiniz, duygusal anlar yaşayabileceğiniz gelişmeler olabilir. Evinizde değişiklikler yapmayı isteyebilirsiniz.

BAŞAK Sizin burcunuzda gerçekleşecek bu dolunayda sinirleriniz gergin olabilir. Ani tepki vermekten kaçının. Hayatınızda bazı aksilikler ve gecikmeler olabilir. Öfkenizi gereksiz yere partnerinizden çıkartmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Çarşamba ve Perşembe Ay’ın hareketlerinden dolayı bu gerginliğiniz devam edebilir. Perşembe akşamıyla beraber bu durum düzeliyor. Daha çok maddi konularınıza akıl yoracağınız bir süreçte olabilirsiniz. Elinize geçen parayı arttırmak için yeni gelir kaynakları araştırabilirsiniz. Cumartesi akşamıyla beraber enerjiniz daha da yükseliyor. Yakınlarınızla, kardeşinizle planlar yapabilirsiniz. Entelektüel yönünüz ağır basabilir. Kitap okumaya, kültürel aktivitelere vakit ayırabilirsiniz. Bazılarınız da kendini geliştirmek için eğitimlere başlayabilir. TERAZİ O gün riskli işlerden sakının. Sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz. Duygusal olarak geçmişe takılmanız bir sebep yokken enerjinizi düşürebilir. Bu dolunay sizler için artık eski defterleri tamamen kapatma vakti olabilir. Yeniye yer açmak için önce eskiyi tamamen silmiş olmanız gerektiğini unutmayın. Yoga, meditasyon gibi zihninize ve bedeninize iyi gelecek çalışmalar yapabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günlerinde de enerjiniz bu şekilde olabilir. Perşembe akşamıyla beraber tamamen başka bir psikolojiyle geri geliyorsunuz. Mutlusunuz, kendinize vakit ayırdığınız bir süreçte olacaksınız. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Zaman zaman partnerinize karşı gergin olabilirsiniz. Cumartesi akşamıyla beraber maddi konularınız vaktinizi alabilir. Hayalinizdeki yatırım için araştırmalar yapabilirsiniz. Pazar günü yapacağınız harcamalarda ileride ödeyebilecek karşılığınız olup olmadığına dikkat edin.

AKREP Bulunduğunuz topluluk içerisinde insanlarla fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu durum eleştiriler almanıza sebep olabilir. Dostlarınıza karşı da agresif olabilirsiniz. Tepkilerinizin dozajına dikkat etmelisiniz. Bu gerginlikler Çarşamba ve Perşembe de sizleri etkisi altına alabilir. Perşembe akşamıyla beraber sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. Kronik rahatsızlığınız varsa ihmal etmeyin. Enerjiniz düşük olabilir. İsteksiz, bitkin hissedebilirsiniz. Zaman zaman depresif olabilirsiniz. Ama bunları hepsi Cumartesi akşamıyla beraber bitiyor. Enerjiniz yüksek olarak geri dönüyorsunuz. Aşk hayatınızda da gelişmeler olabilir. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Pazar günü partnerinizle romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili haber alabilirsiniz. YAY Kariyer hayatınızda sakin olmanız gereken bir gündesiniz. Yöneticinizle çatışma içinde olabilirsiniz. Vereceğiniz tepkiler ileride sizi zor duruma sokabilir. Sakin olmanız en iyi çözüm olacaktır. Yeni bir işe başvurmak için güzel bir zaman dilimi olmayabilir. Çalışmıyorsanız gelecekte yapmak istedikleriniz için size engel olan kişilere karşı sert bir tavır takınabilirsiniz. Çarşamba gününün tamamı ve Perşembe akşamına kadar kariyerde hala sert etkiler alıyor olacaksınız. Perşembe akşamıyla beraber şansınızın açıldığı bir evreye giriyorsunuz. Dostlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Maddi olarak şansınızı pek zorlamasanız iyi olur. Cumartesi akşamına geldiğimizde enerjiniz düşmeye başlıyor. Özellikle Pazar günü sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Rahatsızlığınızda geçici iyileşmeler olabilir. Geçti sanıp, tedavinizi bırakırsanız daha ciddi bir duruma gidebilir. Hem fiziksel hem psikolojik olarak yorgun olabilirsiniz.

OĞLAK Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan sebeplerle aksilikler yaşanabilir. İyimser yönünüzü kaybedebileceğiniz bir gündesiniz. Karamsar olmanız enerjinizi daha da düşürebilir. Akademik hayatınızda gergin olacağınız birkaç gün geçirebilirsiniz. Uluslararası işleriniz varsa aksilikler yaşanabilir. Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Çarşamba ve Perşembe günlerinde hala bu etkilerin altında olacaksınız. Perşembe akşamıyla beraber bu negatiflikler son buluyor. Kariyerinize odaklanacağınız günlerde olacaksınız. Yöneticinizle aranızda bazen anlaşmazlıklar yaşansa da disiplinli çalışmanızın karşılığını maddi ve manevi olarak alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız gelecekte yapmak istediğiniz bir şey için harekete geçebilirsiniz. Cumartesi akşamıyla beraber enerjiniz daha da yükseliyor. Şansınızın açıldığı bir hafta sonu yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla planlar yapabilirsiniz. Evde oturmak yerine sosyal alanlarda vakit geçireceğiniz mutlu bir hafta sonu geçirebilirsiniz. KOVA Beklenmedik bir borç ya da ödemeyle karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınızda çok açılmayın. İnternet üzerinden kartla ödeme yapmanız pek iyi bir karar olmayabilir. Çarşamba günüyle, Perşembe akşamına kadar bu sert etkiler altında olacaksınız. Perşembe akşamıyla beraber pozitif bir sürece giriyorsunuz. Akademik hayatınızda güzel haberler alabilirsiniz. Yurt dışı işleriniz veya başvurularınız olumlu gidebilir. Bazen kendinizi gün içerisinde gergin hissetseniz de genel olarak iyi bir ruh halinde olacaksınız. Cumartesi akşamıyla beraber enerjinizi kariyer konularınıza harcayabilirsiniz. İş değiştirmek istiyorsanız vaktinizi internette geçirebilirsiniz. Çalışmıyorsanız da hep hayal ettiğiniz bir şey almak isteyebilirsiniz.