Domaniç Dağı'nda yoğun sis

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçe karayolunun Kocayayla kesiminde yağış ve yoğun sis etkili oluyor.

Bölgede, yağış ve yoğun sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Kocayayla mevkisinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini koruma ve hız yapmama konusunda uyarıyor.

