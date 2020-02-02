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Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 19:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile İnegöl arasındaki Kocayayla geçidinde, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği parka gidenler piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçesi arasında 1500 rakımlı Domaniç Kocayayla geçici kış aylarında da komşu il ve ilçeden gelen yerli turisti ağırlıyor. Hafta sonu hava sıcaklığının 10 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilenler İnegöl’ün yanı sıra Bursa, Bilecik, Kütahya ve İstanbul'dan gelerek piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

Kalabalığın olduğu yerlerde tezgah açarak satış yapan esnaflardan Sabri Gönül ziyaretçilerin yaptığı alışverişlerle yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, “Domaniç dağlarımızda mısır satıyorum. Artık buralar yeni ekmek kapımız olacak. Burada Ramazan kardeşim de çay satıp çorba kaynatıyor. Bir çeşit buralarda hizmet veriyoruz. Her mevsim, her gün bekleriz” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Domaniç kar

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