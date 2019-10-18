KADIN

Domates tüketimi, sperm kalitesini arttırıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AİLE HABERLERİ  | 18.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

Yapılan son araştırmalara göre domatesin içeriğinde bulunan bir bileşen spermlerin kalitesini arttırıyor. Bu bulgular, erkeklerde kısırlık tedavisinde yardımcı olabilir.

Domates tüketimi, sperm kalitesini arttırıyor

Sheffield Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırmada 60 kişilik bir erkek grubu incelendi. Sonuç olarak domatese kırmızı renk veren likopen pigmentinin sperm kalitesini özellikle boyutu ve yüzme yetisi bakımından artırdığı görüldü.

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Araştırmacılar, kısırlık vakalarının yüzde 40'ından fazlasının anormal sperm üretiminden veya fonksiyonundan kaynaklandığının altını çizdi.

12 haftalık deney sürecinde katılımcıların yarısına 14 mg LactoLycopene (domatesin renk pigmentini içeren ve gıda takviyesi üreticisi Cambridge Nutraceuticals Limited Şirketine ait bir hap) verilirken, diğer yarısına da plasebo verildi.

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Ekip, çalışmanın başında ve sonunda toplanan sperm örneklerini analiz etti. European Journal of Nutrition'da yayımlanan sonuçlar, LactoLycopene alan katılımcıların spermlerinin, deneyin başlangıcına kıyasla, neredeyse yüzde 40 daha hızlı yüzdüğünü ve boyutuyla şeklinde gelişmeler gösterdiğini ortaya koydu.

(T24)

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