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Domdom Ali’nin kardeşi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 22:15 | Son Güncelleme

 MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı’nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Domdom Ali’nin kardeşi hayatını kaybetti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı’nın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Seçer, ‘Bir süre önce, Hababam Sınıfı'nın diğer efsane oyuncuları ile birlikte ağırladığım Faruk Şavlı'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim’ dedi.
Cilt kanseri ile mücadele ettiği ileri sürülen ve Adana'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şavlı için yarın memleketi Mersin’de tören düzenlenecek. Şavlı, kent merkezindeki Muğdat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının son yolculuğuna uğurlanacak.
Merhum Şavlı, ‘Domdom Ali’ karakteri ile tanınan Feridun Şavlı’nın kardeşi olarak biliniyordu.

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Domdom Ali’nin kardeşi hayatını kaybettiDomdom Ali’nin kardeşi hayatını kaybettiDomdom Ali’nin kardeşi hayatını kaybetti

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