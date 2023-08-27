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  4. Domuz avında kahreden olay! Kazara arkadaşını öldürdü

Domuz avında kahreden olay! Kazara arkadaşını öldürdü

27.08.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de domuz avına çıkan İsmail D., kazara arkadaşı Bülent Kaya'yı av tüfeği ile vurdu. Kaya hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltına alındı.

Domuz avında kahreden olay! Kazara arkadaşını öldürdü

Eskişehir'de yaşayan Ahmet I., İsmail D. ve Bülent Kaya, dün domuz avlamak için Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Sarıkavak Mahallesi'ne gitti. Avlanmak için araziye dağılan arkadaşlar, domuz sürüsüne ateş etti. İddiaya göre; İsmail D.'nin tüfeğinden çıkan kurşun, Bülent Kaya'nın yüzüne isabet etti.

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Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Bülent Kaya, diğer iki arkadaşı tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaya, hastanede hayatını kaybetti; 2 arkadaşı da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Eskişehir domuz avı

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