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  4. Domuz avında korkunç kaza: Arkadaşının tüfeğinden çıkan mermi başına isabet etti

Domuz avında korkunç kaza: Arkadaşının tüfeğinden çıkan mermi başına isabet etti

28.11.2020 21:59 | Son Güncelleme:
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Domuz avında korkunç kaza: Arkadaşının tüfeğinden çıkan mermi başına isabet etti

İzmir’in Tire ilçesinde domuz avında avcılardan birinin tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu başına mermi isabet eden kişi yaşamını yitirdi.Olay, akşam saatlerinde Tire’de meydana geldi.

İzmir’in Tire ilçesinde domuz avında avcılardan birinin tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu başına mermi isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Tire’de meydana geldi. İzzeddin Gülbeyaz (55) ve Y.K. (38), birkaç avcı arkadaşlarının da olduğu grupla birlikte Selçuk’tan Tire’ye sürek domuz avına geldiler. Büyükkale Köyü Bucak Mevkii Sülüklü Çeşme yakınlarında avlanan grupta bulunan İzzeddin Gülbeyaz ve Y.K., iddiaya göre peş peşe yakın şekilde ormanda ilerlerken, bu esnada Y.K’nin omzunda asılı bulunan av tüfeği, iddiaya göre bir anda ateş aldı. Y.K’nin tüfeğinde çıkan mermi, hemen arkasından gelmekten olan İzzeddin Gülbeyaz’ın başına isabet etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti
Olayın ardından gruptaki avcılar şoke olurken, durumu hemen ambulans ve jandarmaya bildirdi. Olayın olduğu mevki oldukça sarp ve ormanlık alan olduğu için 112 ve jandarma ekiplerine Büyükkale Muhtarı Necdet Küçük de eşik ederek bölgeye intikal etti. Adrese gelen 112 ekiplerince yapılan kontrollerde İzzeddin Gülbeyaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden Gülbeyaz’ın evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Domuz avında korkunç kaza: Arkadaşının tüfeğinden çıkan mermi başına isabet etti

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