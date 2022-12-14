Domuz gribi belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı? Domuz gribine ne iyi gelir? Herkesi hasta eden salgına dikkat!

Yıllardır kış aylarında grip olduğumuzda etken sıklıkla influenza A (H3N2) virüdür. Halk arasında domuz gribi olarak anılan hastalık ise normal gribe çok benzeyen influenza A (H1N1) virüsünün sebep olduğu griptir. Peki, Domuz gribi nedir, nasıl bulaşır? Domuz gribine ne iyi gelir? Herkesi hasta eden bu salgına dikkat!

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

Domuz gribi ya da diğer ismiyle influenza domuzlardan, kuşlardan ve insanlardan gelen çeşitli virüslerin birleşimi olarak biliniyor.

Grip yani influenza virüsleri; bireyin burnunu, boğazını ve akciğerlerini kaplayan iç hücrelere bulaşır. Bu virüs ile kontamine olmuş damlacıkları soluyan veya kontamine olmuş bir yüzeyden gözlere, buruna veya ağza canlı virüs aktaran bireylerin vücuduna virüs girer. Ancak domuz gribi domuz eti yemekten bulaşmaz.

DOMUZ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Domuz gribi, mevsimsel griple aynı şekilde yayılıyor. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşıyor. Hastalanan kişi; öksürürken ve hapşırırken havaya virüslü tükürük zerrecikleri yayılır. Hasta olmayan kişiler bu zerreciklerle temas ederse virüs onlara da bulaşır. Bu durumda gripli kişi ile 1,5 metre kadar uzakta durmak bulaşma olmaması için yeterli kabul edilir.

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen mevsimsel grip belirtilerine benzerdir. 38 C ve üzeri ateş ile birlikte; boğaz ağrısı, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, kas ağrısı, halsizlik-yorgunluk, öksürük, burun akıntısı, solunum güçlüğü, kusma, ishal bulgularından en az birinin varlığında influenza A H1N1’den şüphelenilmelidir.

DOMUZ GRİBİNE NE İYİ GELİR?

Domuz gribine karşı çinko ile selenyum, kabuklu kuruyemişler ve hayvansal proteinler az tüketiyorsanız eksik olabileceğinden, takviyesi faydalı olabiliyor.

Yine bu salgına karşı savaşabilmek için zencefil, kuşburnu, ıhlamur, nane-limon, tarçın çayları tüketebilirsiniz. Domuz gribine en iyi gelecek şey ise tavuk suyu çorbası. Bu dönemde yediklerinize içtiklerinize dikkat etmenizde fayda var.

Soğan ve sarımsak başlı başına doğal birer antioksidan kaynağı. Kış aylarında gribe karşı vücudun bağışıklığının artmasında çok önemli rol üstleniyor.

Et ve yumurta gibi kaliteli proteinler bağışıklığı artırmak için çok önemli ama bu işlevlerini yerine getirebilmeleri için mutlaka yeşillik, tam tahıllı ekmek gibi besinlerle tüketilmesi gerekiyor.

