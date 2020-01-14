Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribinden nasıl korunulur?

Domuz gribi adıyla bilinen “ Influenza A” dört yıl aradan sonra yeniden gündemde… Havaların sertleşmesiyle artış gösteren vakalar nedeniyle enfeksiyonla ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, korunmak için özellikle el hijyenine büyük önem verilmesi, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması uyarısı yapıyor. Domuz gribinde 38 derece ateşin üzerine çıkılırsa beklemeden doktora gitmek ve salgına yol açmamak için evde istirahat şart!

Domuzlarda görülen grip virüslerine çok benzemesi nedeniyle domuz gribi denilen Influenza A (H1N1), dört yıl aradan sonra yeniden kendini gösterdi. Üç dört yılda bir virüs yüzey antijenlerini değiştirip daha şiddetli şekilde insanları etkileyen domuz gribinden el hijyeni gibi basit önlemlerle korunmak ve evde istirahat ederek salgına dönmesini önlemek mümkün…

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Öner Kaya, domuz gribinin A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalık olduğunu belirterek, “Domuz gribi virüsü insan, domuz ve kuş virüslerinin bir karışımıdır. Influenza A virüsü 3-4 senede bir virüs yüzey antijenlerini değiştirip daha şiddetli şekilde ortaya çıkar. Bu sene dört sene önceki enfeksiyona benzer şekilde insanları daha çok etkiliyor. Hızlı ve sert bir şekilde insanları etkileyeceği tahmin ediliyor” dedi.