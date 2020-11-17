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  4. Domuzdere Mağarası'nı keşfettiler! İçi sarkıtlarla kaplı

Domuzdere Mağarası'nı keşfettiler! İçi sarkıtlarla kaplı

17.11.2020 10:34 | Son Güncelleme:
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Domuzdere Mağarası'nı keşfettiler! İçi sarkıtlarla kaplı

Edirne'deki Domuzdere Mağarası, valilik tarafından verilen karar sonrası incelemeye alındı. 300 metre uzunluğundaki mağarayı keşfetmek için harekete geçen ekip, gördüğü manzara karşısında hayran kaldı.

Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün “Kırklareli İli Vize İlçesi Tabiat Varlığı Tescili Kurum Görüşü Talebi” doğrultusunda Kırklareli Orman İşletme Bölge Müdürlüğü tarafından Hamidiye, Balkaya ve Aksicim köyleri mülki hududunda bulunan önemli tabiat değerlerinden olan mağaralarda inceleme yapıldı.

YERİNDE İNCELEYİP GÖRÜNTÜLEDİLER

Vize Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ercan Bilgen, Kışlacık İşletme Şefi Hasan Gürsoy, Kızılağaç İşletme Şefi Ahmet Erdevir’den oluşan heyet, Bostanlık Tarla Düdeni Mağarası, Ahmetin Mağarası, Ali Şahin Pınarı Mağarası, Domuzdere Mağarası Kurudere Ağıl Mağaralarını yerinde inceleyip görüntüledi.

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MAĞARANIN İÇİ SARKITLARLA KAPLI

İnceleme raporunda, Balkaya köyünde bulunan Domuzdere Mağarasının 300 metre uzunluğunda olduğuna bir kez daha dikkat çekildi. Mağaranın içinin görsel olarak sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile kaplı olduğu belirtilen raporda, mağaranın geniş ve yüksek salon veya galerilerden meydana geldiği vurgulandı.

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