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Domuzlar, 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 07:48 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzları, yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı.

Domuzlar, 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzları, yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı.
Menteşe'de aç kalıp, geceleri sürü halinde etrafta yiyecek arayan domuzlar, yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı 1100 konutlu site sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Konutların yakınındaki kızılçam ormanından gelen domuzlar, bazı site sakinleri tarafından görüntülendi. Domuzların, site girişindeki çöpleri karıştırdığı ve çocuk parkındaki kumları kazıp yiyecek aradığı görüldü.
Site sakinlerinden Serdal Kayhan, "Yaşadığımız sıkıntıyı site ve belediye yetkililerine ilettik. Mazeret olarak çöp konteyneri yolun kenarında olması gerekiyormuş. Konteynere atılmayan çöpleri de almıyorlar. İş güvenliği için çöp kamyonu blok aralarına giremezmiş. Çöp atmaya 3 blok aşağıya mı gitmemiz gerekiyor? Böyle bir mantık olamaz. Geceleri parkın bulunduğu alana giren yaban domuzları burada dışkısını yapıyor. Gündüzleri ise çocuklarımız dışkının bulunduğu alanda oyun oynuyor. Çocuklarımızın hayatından endişe duyuyoruz. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Domuzlar, 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı

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